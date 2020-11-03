被蘇貞昌嫌「真歹鬥陣」蔡英文：在改革路上我的確難相處
被蘇貞昌嫌「真歹鬥陣」蔡英文：在改革路上我的確難相處
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-03 22:28:49
前總統陳水扁日前爆料行政院長蘇貞昌曾認為總統蔡英文「難相處」，蘇蔡兩人之間心結再度引發討論，對此，總統蔡英文今（3）日晚間在臉書上親自對此議題做出回應，強調她和蘇貞昌院長與執政團隊都「鬥陣」得很好，但若面對台灣民主、自由、國防安全受到挑戰，那她的確「歹鬥陣（難相處）」。
蔡英文說，擔任總統這個職務，她其實沒想過她好不好「鬥陣」這件事，因為她知道如果她要推動改革，一定不是很討喜的人；且在面對前朝政府說要改革，卻解決不了的問題，若有人要她放著不解決，那她的確「歹鬥陣」，因為她一定要解決；若面對台灣民主、自由受到挑戰、國防安全受到威脅，若有人要她退讓，那她更是「歹鬥陣」因為她一定不退讓。蔡英文也說，政治人物有很多眉眉角角，她自認她或許有時候不是很好相處，不過在面對各種評論的時候她也都尊重。最後她強調，她與蘇貞昌院長以及執政團隊都「鬥陣」得很好，在面對國內外的挑戰，不但守住了非洲豬瘟、也守住了新冠肺炎的疫情。而目前她認為，在台灣人民「鬥陣」過著安全的好生活，才是她唯一關心的事情。