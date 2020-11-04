宅神嗆蘇貞昌：政府會做事都是唬爛
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-04 10:50:56｜update2020-11-04 11:07:36
馬來西亞籍長榮女大生認為「台灣治安好」而來台念書，卻慘遭惡狼隨機擄走性侵殺害，台灣治安再度被打上問號。國民黨主席、立委江啟臣抓包，內政部上次召開治安會報竟是一年前。行政院長蘇貞昌對此辯稱「防疫考量」，但又被踢爆行政院治安、食安、道安會報停擺超過1年，根本和疫情無關。宅神朱學恒表示，蘇貞昌該開的會報通通沒開，今年5月卻能堂而皇之電爆高雄榮總院長，他怒嗆：「整天只會叫小編作圖宣傳自己，本業都沒搞好，到底要多討人厭？」
朱學恒3日在臉書回顧今年5月時蘇貞昌前往高雄榮民總醫院屏東分院視察工程，詢問榮總院長林曜祥「有幾個車位？」林曜祥答不出準確數量，僅回「大概500多個」，結果遭蘇貞昌慘電，現場一陣尷尬。朱學恒說，看到這則新聞就覺得諷刺，因為蘇貞昌自己食安會報沒開，治安會報也沒開，卻能堂而皇之地電爆高榮院長，他痛批：「人家停車位跟醫療無關，你不開會跟你本業有關，整天只會叫小編作圖宣傳自己，本業都沒搞好，到底要多討人厭？」朱學恒接著說：「好啦，沒想到每天就讓小編拿他的頭狂作圖宣傳開心的很的蘇貞昌，竟然這次被震撼的抓包了。」他認為，所謂的「有政府會做事」、「有政府真安心」都是唬爛，一堆為了拉高對應層級、變成行政院長召集的食安、治安、毒品防治會報通通沒有開，有的還快2年沒開，他直言：「有政府不開會，是要怎麼放心呢？」
對此，蘇貞昌早前僅回應「大型會議考量防疫，期間不召開」，但江啟臣3日質疑「請問疫情是什麼時候開始？去年嗎？如果去年開始，你就是隱匿疫情！」他駁斥，這個理由根本是胡扯、亂扯，食安會報去年6月後就沒有召開，治安會報去年12月後停擺，難道去年就有疫情嗎？這種邏輯擺明是想呼攏大家，什麼事情都拿疫情來呼攏。黨團總召林為洲也嗆聲，要蘇貞昌跟人民道歉。新聞來源為Newtalk 新頭殼