和老婆都已完成投票！川普自信：能贏至少306張選舉人票

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和老婆都已完成投票！川普自信：能贏至少306張選舉人票

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-04 06:15:07

▲川普接受美媒專訪時表示，自己應有機會拿下至少 306 張選舉人票。圖為川普投票日當天抵達維州阿靈頓郡。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普接受美媒專訪時表示，自己應有機會拿下至少 306 張選舉人票。圖為川普投票日當天抵達維州阿靈頓郡。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選投票日當地時間 3 日登場，現任總統川普於投票日接受電話訪問時，樂觀表示自己再做 4 年的機率很大，預測自己將贏得超過 306 張選舉人票，比 270 張的勝選門檻還要多出 36 張。
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根據《福斯新聞》報導，川普在接受該媒體訪問時表示：「我們現在感覺非常好。」認為共和黨在德州、佛州、亞利桑那州、北卡羅來那州和賓夕法尼亞州等關鍵搖擺州都會有很好的表現。
票數部分，川普則預測自己拿到的選舉人票會比 2016 年時對戰希拉蕊還要多：「我上次票數是 306 ，這是個不錯的數字。 223 比 306 。我認為我們會超越這數字，不會更低，還會變得更好。」

由於知名社群媒體推特此前已宣布，將會對自行提前宣布當選的推文標註警語，加上曾有報導指出川普有意在選舉之夜、開票結果明顯領先時提早宣布勝選，對此川普則駁斥稱是假新聞：「我認為我們會拿下勝利，但只有勝選時是如此。」「沒有理由搞鬼。」

川普本人已於美東時間 10 月 24 日上午赴佛州完成投票，他的妻子梅蘭妮亞（ Melania Trump ）則在投票日( 11 月 3 日)當天前往佛州棕櫚灘投票站投票，但被媒體捕捉到並未配戴口罩，也是現場唯一沒有戴口罩的人。
▲美國第一夫人梅蘭妮亞已完成投票。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國第一夫人梅蘭妮亞已完成投票。（圖／美聯社／達志影像）
根據外媒估計，在投票日之前已有超過 1 億的美國人提早投票，顯示選況熱烈，但因郵寄投票處理等因素，結果能否像往年一樣在台灣時間 4 日中午就出爐，仍是未知數。
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