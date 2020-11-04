決戰日已至！受大選刺激 美股道瓊漲逾550點
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-04 06:37:07｜update2020-11-04 06:38:36
受到美國總統大選刺激，投資人憧憬民主黨候選人拜登勝選可能，以及選舉結果終能明確化，令市場陰霾一掃而空，美股 3 大指數投票日當天齊漲，其中道瓊工業指數更連續 2 天上升，漲 554 點或 2.06% 。
道瓊工業指數終場上漲 554.98 點，或 2.06％ ，以 27480.03 點作收；那斯達克指數上漲 202.96 點，或 1.85％ ，收報 11160.57 點；標普 500 指數則漲 58.92 點，或 1.78％ ，收在 3369.16 點。有分析指出，在懸宕多時後終於迎來最終投票日，市場對結果出爐抱持期待，加上預期國會將在選舉結果確定後出台財政刺激法案，連帶也使原油創近 1 個月最大漲幅。
Fiduciary Trust 投資總監歐爾森( Hans Olsen )認為，美國選舉周期進入尾聲，市場不確定性即將解除，投資者自覺可鬆一口氣。若大選結果能迅速出爐，將是股市的「重大好利信號」，因為這代表先前擔心出現選舉爭議的投資者將重新投入股市。同時，投資人還關注參議院的選舉，民主黨是否有望接管國會，導致重大政策，如紓困方案出現轉變。不過，雖然明確的勝選者對股市有利，但若真出現選舉爭議，甚至涉及法院判定和重新計票的話，分析師認為將是最糟的情況，屆時對股市的動盪也無須感到訝異。