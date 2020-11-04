今晨低溫僅16度！閃電外圍環流影響　各地「降雨時間」曝

今（4）晨是這波東北風挾帶冷空氣最強的時間，截至5時北台灣平地最低氣溫僅16度，氣象專家吳德榮指出，第20號颱風「閃電」今日滯留打轉，明日向西進行，周五（6日）加速通過恆春半島南方巴士海峽一帶，因受「閃電」外圍環流影響，周六（7日）傍晚起至下周二（10日）南方低壓帶輸送北上的水氣多，加上另一波東北風的抬升，北台灣將由溫暖舒適轉為「連續濕涼」的天氣；迎風面北部、東半部有雨，北部山區、東北部局部地區易有較大降雨。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，第19號颱風「天鵝」持續向越南，對台無影響；第20號颱風「閃電」，今日滯留打轉，明日向西進行，周五加速通過恆春半島南方巴士海峽一帶，「確定性」的預測路徑掠過「海上警報」警戒區的邊緣。不過，「潛勢預測圖」顯示路徑預測的不確定性，「閃電」是否會符合發布「海上颱風警報」的條件？仍待中央氣象局依「警報發布辦法」進一步觀察。

根據最新（3日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式，模擬周五（6日）14時地面圖顯示，「閃電」的位置與中央氣象局「確定性」預測的位置相近，而模擬的降雨主要在迎風面的東半部及屏東，花東及恆春半島有較大雨勢；背風面的西半部影響小，唯北部偶有其外圍雲系飄過，帶來的零星短暫降雨。由於模式模擬「閃電」的路徑及強度，仍會持續調整，故其影響程度也會有所變化，應隨時注意最新資料。

▲最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式，模擬周五（6日）14時地面圖顯示，降雨主要在迎風面的東半部及屏東，花東及恆春半島有較大雨勢；背風面的西半部影響小，唯北部偶有零星短暫降雨。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮指出，今晨是這波東北風挾帶冷空氣最強的時間；截至5時北台灣平地最低氣溫約降至16度左右（宜蘭羅東鎮16.0度、桃園楊梅區16.1度、新北深坑區16.4度、台北文山區16.8度）。今、明兩天東北風水氣略減少、北台仍偏涼；北海岸、北部山區及東半部偶有局部短暫雨，大台北近山區平地偶飄零星小雨；桃園以南為晴時多雲的天氣。今日各區平地氣溫如下：北部17至25度、中部18至30度、南部18至31度、東部17至28度。

此外，吳德榮也分析，周五受「閃電」外圍環流影響，迎風面東半部及屏東有局部雨，花東及恆春半島有較大雨勢的機率；背風面多雲時晴，天氣明顯回暖，唯北部偶有其外圍雲系飄過，帶來零星短暫降雨的機率。周六（7日）傍晚起至下周二（10日）南方低壓帶輸送北上的水氣多，受到另一波東北風的抬升，北台灣由溫暖舒適轉變為「連續濕涼」的天氣；迎風面北部、東半部有雨，北部山區、東北部局部地區易有較大降雨；背風面仍然是晴朗穩定，日夜溫差大的天氣。（編輯：許苡晴）