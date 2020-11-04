謎樣梅蘭妮亞　非典型美國第一夫人

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謎樣梅蘭妮亞　非典型美國第一夫人

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-04 07:45:08｜update2020-11-04 07:57:34

▲梅蘭妮亞個性低調，是個謎樣的第一夫人。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅蘭妮亞個性低調，是個謎樣的第一夫人。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普（ Donald Trump ）情史豐富，3 段高調的婚姻與身旁時常出現不同的女伴，都是媒體報導的焦點。他的新聞從來沒有少過，這樣一個男人，卻在與第三任妻子、現任第一夫人梅蘭妮亞（ Melania Trump ）結婚後定下心來，更在妻子協助下，一步步攀上權力高鋒。究竟梅蘭妮是一個什麼樣的第一夫人呢？
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梅蘭妮亞和川普相識於1998年，當時川普剛與第二任妻子梅普爾斯（ Marla Maples ）離婚不久，受邀參加紐約時裝周的一場派對。52 歲的房地產大亨川普對年僅 28 歲的梅蘭妮亞驚為天人，趁著空檔來到這位來自斯洛維尼亞美艷動人的模特兒身邊搭話，更讓川普沒想到的是，這位美女竟然給他吃了一個軟釘子。
▲梅蘭妮亞在1998年與川普相識，兩人迅速墜入愛河。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅蘭妮亞在1998年與川普相識，兩人迅速墜入愛河。（圖／美聯社／達志影像）
當川普跟梅蘭妮亞要電話時，女方對他說：「我不會給你我的號碼，你可以留下你的號碼，我會給你打電話。」川普為了展現誠意，把所有能找到他的號碼全數交了出來，包括辦公室、海湖莊園、紐約宅邸等，誠意十足。要到富豪電話的梅蘭妮亞過了一星期才連絡川普，兩人第一次約會後，迅速墜入愛河，7 年後步入婚姻，當時的世紀婚禮眾星雲集，就連希拉蕊（ Hillary Clinton ）與美國第 42 任總統柯林頓（ Bill Clinton ）也是座上賓。一年後，梅蘭妮亞正式取得美國公民身分，並在同年生下川普最小的兒子巴倫（ Barron ）。

▲梅蘭妮亞在2006年生下川普最小的兒子巴倫（
▲梅蘭妮亞在2006年生下川普最小的兒子巴倫（ Barron ）。（圖／美聯社／達志影像）
作為川普的妻子，梅蘭妮亞可說是一名非典型第一夫人。她在擔任模特兒期間，曾為雜誌拍攝裸照，這件事曾在2016年共和黨總統初選時，被競選對手克魯茲（ Ted Cruz ）的支持者拿來作為打擊川普的題材，「認識一下你的下一任第一夫人：梅蘭妮亞·川普。或者你也可以選擇支持克魯茲。」

與前幾任第一夫人最大的不同，就是梅蘭妮亞個性低調，不愛拋頭露面，基本上不參與政治，也很少針對政策議題公開發言。在 2020 年川普競選連任的行程中，她也幾乎神隱，替丈夫跑的行程少之又少。

▲梅蘭妮亞年輕時曾是模特兒，外型美豔動人。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅蘭妮亞年輕時曾是模特兒，外型美豔動人。（圖／美聯社／達志影像）
據 2017 年白宮提交給國會的文件顯示，梅蘭妮亞入住白宮後，第一夫人辦公室僱用的職員人數是前任者蜜雪兒歐巴馬的一半不到，每年支付的薪資總額約爲 48 萬美元，比前任（支付 124 萬美元）大約少了 76 萬美元。她的發言人曾對媒體表示，「和她（梅蘭妮亞）做的所有事情一樣，她在用人時非常謹慎，注重質量而不是數量。」

梅蘭妮亞也是一個相當有個性的第一夫人，不會勉強自己給老公面子，即使對方貴為美國元首也不例外。回顧過去幾年，川普夫婦貌合神離的場面，外界早已見怪不怪。就在川普宣誓就任當天，他回頭看老婆的時候，梅蘭妮亞笑容滿臉，但川普別過臉後，馬上拉下臉來。往後還有多次被媒體拍到川普想牽手秀恩愛，卻被梅蘭妮亞亳不留情地甩開。據了解，梅蘭妮亞跟川普分房睡，她在白宮的日子很少前往西翼，很少打高爾夫球，總是獨來獨往，夫妻各過各的日子，川普對兩人分開生活也沒有意見。

▲梅蘭妮亞曾多次被媒體拍到甩開川普的手。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅蘭妮亞曾多次被媒體拍到甩開川普的手。（圖／美聯社／達志影像）
外界認為，梅蘭妮亞是美國有史以來最神秘的第一夫人，總是掛著微笑，沒有太多情緒起伏，喜怒不形於色。著有梅蘭妮亞傳記的作者 Mary Jordan 這麼形容，「她一直都出現在新聞，世界其中一張最熟悉的面孔，但我找不到關於她的基本資料。有攝影師跟我說：『她似是鬼魂。所有人都認識她，但沒有人了解她』。」

這麼一位特立獨行的第一夫人，或許就如她曾穿的一件寫有「我真的不在乎，你呢？」（ I don’t really care do u? ）的外套一樣，她並不在乎外界的目光，謎樣的梅蘭妮亞，正在替美國寫下非典型第一夫人的篇章。
▲梅蘭妮亞少見地陪同川普出席競選造勢場合。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅蘭妮亞少見地陪同川普出席競選造勢場合。（圖／美聯社／達志影像）
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