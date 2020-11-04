巡航半徑為國產無人機40倍　美國售台四架MQ-9B無人機　

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「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋曾表示，

「

海上衛士」無人機能夠提供長時間空中監測的偵察能力，雖然

MQ-9B也能攜帶武器，但是面對中國大陸防空網恐難以生存，MQ-9B的巡航半徑為台灣國產無人機的40倍，所以比較合理方式應該還是用作長時間空中偵察用途。

施孝瑋指出，中科院雖然也研製無人機，不僅技術大幅落後市場上現有商品，也落後中國大陸許多，透過軍售向美國採購現役無人機，能夠快速填補現役無人機的不足，期盼以後台灣也能做出性能相仿的無人機。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，全軍售案關鍵在於美方是否隨此一軍售案，提供我方相對完整的衛星系統支援，美軍的長距離無人機之所以能長期的滯空或在遠距離外執行監視與攻擊任務，仰賴為數甚多的軍規GPS導航、通訊和偵察衛星所構成的衛星系統。依據美軍的經驗，要讓一架無人機24小時在空中執行任務，背後所需的支援人力高達168人。

揭仲強調，若只靠地面的無線電，則受地球曲率和大氣環境的影響，無法有效執行長距離的任務，若未來這批無人機能獲得美軍衛星系統一定程度的支援，適合執行大範圍的海洋監控與巡邏任務，因為其滯空時間將近40小時，比我軍現役P-3C反潛機約17個小時的滯空時間還長；也可以在有狀況時，執行對中國大陸沿海、甚至內陸目標的偵查、追蹤、與監視任務，甚至利用其匿蹤外型與雷達截面積小的特性，執行長距離的滲透打擊任務。