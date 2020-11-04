川普沒有她不行！伊凡卡成「最具影響力第一千金」

我是廣告 請繼續往下閱讀
她也是媒體寵兒，經常登上《 VOGUE 》、《 ELLE 》、《 People 》等女性生活類雜誌，話題總是圍繞著她的出身、家庭和品牌經營。2016 年川普決定投入總統大選後，伊凡卡也積極投入選戰，成為團隊的核心要角，更是川普的超級吸票機。川普對這個女兒也感到頗為驕傲，他曾說：「我演講當中有提到女兒伊凡卡的那幾句，得到掌聲都是最多的。」
伊凡卡是川普的首任妻子艾凡娜（ Ivana Trump ）所生，在 3 個孩子中排行第二，家裡還有哥哥與弟弟，10 歲時父母離異。2009 年，伊凡卡與房地產開發商庫許納（ Jared Kushner ）結婚，並生下 3 名子女。伊凡卡曾在自傳中表示，身為川普家族的一份子，她早已學會把外界的閒言閒語當作耳邊風，「總而言之，我們川普家族可不是為了應付別人的眼光而存在，我們存在是為了要贏得勝利。」霸氣口吻活脫脫就是川普的化身。
然而，伊凡卡不只是父親的翻版，更是父親的進化版。對照脾氣火爆又口無遮攔的川普，從容鎮定、克制內斂的伊凡卡似乎更有大將之風。川普的大姊瑪麗安曾私下形容伊凡卡簡直是「迷你版川普」，更表示伊凡卡一直是川普最愛的孩子。
伊凡卡確實也不負川普的期望，畢業於華頓商學院的她，善於運用公關手法，懂得如何讓政治和商業互相拉抬。她經常在社交平台 PO 出與可愛兒女互動的照片，避開爭議性的政治話題，將自己打造成溫柔愛家但又事業有成的職業婦女，成為許多女性崇拜的對象，甚至有人砸重金，只為把自己整成伊凡卡的模樣。
儘管伊凡卡極力塑造自己的正面形象，但也有不少人批評她不知人間疾苦。美國因疫情重創經濟，失業情況水深火熱之際，伊凡卡推動的一項名為「嘗試新事物」（ Find Something New ）的再培訓就業計劃，鼓勵失業的工人積極重整自己，在其他行業另尋出路。然而，疫情期間美國許多產業仍停工停業，人事全面凍結，伊凡卡卻叫人「嘗試新事物」，聽起來的確很沒同理心。此舉也招致民主黨人批評，認為川普政府抗疫不力，才會導致大量工人失業，伊凡卡此時推出的計劃就像是法國瑪麗王后（ Marie Antoinette ）叫人民「沒錢吃麵包，何不去吃蛋糕？」
作為川普的形象化妝師，伊凡卡猶如救命索，為川普的脫韁形象不斷續命，完美的第一千金是否將接班父親，美國政壇人士認為，伊凡卡極有可能成為美國第一位女總統。伊凡卡若有心進取大位，如何接地氣、貼進普羅大眾，將是這位「白富美」最重要的課題。