不斷更新／3搖擺州未定川普喊贏！威脅告上法院停止計票

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不斷更新／3搖擺州未定川普喊贏！威脅告上法院停止計票

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-04 08:30:33｜update2020-11-04 16:21:33

▲美國總統大選最終投票日登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統大選最終投票日登場。（圖／美聯社／達志影像）
美國大選投票日當地時間 3 日登場，總統川普已在選舉當夜與高階官員和家人一同待在白宮東廂辦公室觀看開票，據說心情「相當不錯」，美國白宮策略公關主任法拉（ Alyssa Farah ）向福斯財經表示，川普團隊投入大量心力，不會視每張選票為理所當然，強調川普目前心情「很好」。而川普本人也在推特上證實這點。
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以下是綜合CNN、路透社、美聯社的最新統計更新:
1619: 美聯社稱拜登已拿到緬因州 4 張選舉人票中的 3 張

1600: 美聯社宣布拜登贏得亞歷桑納州（11），拜登以 238 領先川普的 213 票

1530: 川普於演說中宣稱已贏得勝利，並聲稱本次大選有舞弊、郵寄選票的爭議，揚言要告上最高法院停止點票

1503: 美聯社稱拜登拿下緬因州 4 張選舉人票的其中 1 張(緬因州和內布拉斯加州是美國少數不採取「勝者全拿」的州)

1455: 川普將於白宮發表演說

1437: 美聯社指出，川普在內布拉斯加州取得 4 張選舉人票，剩下 1 張由拜登得到。(內布拉斯加是少數不採取「勝者全拿」的州)

1420: CNN 統計，關鍵搖擺州之一的賓州已完成 66% 開票，目前由川普以 56.6% 領先拜登的 42% ，密西根州、威斯康辛目前也由川普領先。外媒估計這 3 州的結果可能延後出爐，但影響重大

1411: 美聯社最新計票稱拜登以 223 領先川普的 212 票

1355: 川普透過推特聲明今晚將發表演說，同時指控民主黨企圖偷走選舉。

1342: 拜登於德拉瓦州發表演說，呼籲選民保持耐心，聲稱對結果尚未出爐的州仍保有信心

1337: CNN 承認川普贏得佛羅里達州的 29 張選舉人票

1326: 美聯社報導，川普拿下愛荷華州(6)和蒙大拿州(3)。拜登拿下明尼蘇達州(10)

1323: 根據 CNN 報導，拜登將出面發表談話

1310: 拜登拿下民主黨傳統票源夏威夷(4)

1300: CNN 宣稱川普在大選「章魚哥」俄亥俄州(18)以及德州(38)獲勝，共取得 56 張選舉人票

1254: 賓州開票已達 50%，川普暫以 56.5 %領先拜登的 42.1% 

1232: 福斯新聞稱拜登會在亞利桑那州(11)勝出，為民主黨在當地 24 年來首次贏得總統大選

1221: 外媒最新統計，拜登以 209 票領先川普的 147 票

1201: CNN 預測拜登拿下西部 3 個州：加州(55)、華盛頓州(12)、奧勒岡州(7)，灌進共 74 張選舉人票。川普則拿下愛達荷州（4）

1140: CNN 統計拜登贏得新罕布夏州(4)、川普贏得猶他州(6)

1137: 美聯社稱川普贏得密蘇里州(10)，目前拜登得票數為 131 、川普為 108

1132: 北卡羅萊納州開票達 89% ，川普僅領先拜登 0.8%。 賓州開票尚不到 4 成，目前由川普領先約 9 %

1126: 搖擺州之一的亞歷桑納州，根據 CNN 和路透，開票率已達 75%，拜登領先川普約 8 個百分點

11:24 德州點票率達 79% ，川普暫時領先拜登近 4% 

1116: 根據美聯社最新統計，目前拜登得票數為 131 、川普為 98

1105: 川普拿下堪薩斯州(6)

1053: 川普陣營自稱贏得佛羅里達(29)

1050: CNN 聲稱 2 人在關鍵搖擺州俄亥俄州分別為 49.5%、49.3% 。威斯康辛州差距不到 3% 

1030: 拜登拿下科羅拉多州(9)

1026: 德州已開票約 72% ，CNN 統計川普拜登各佔約 49.3%，幾乎不相上下

1007: 川普奪下北達科他州(3)、南達科他(3)、懷俄明(3)、路易斯安那州(8)

1000: CNN 宣布，拜登拿下紐約州(29)、新墨西哥州(5)

0958: 《紐時》預測川普將拿下 3 個搖擺州，分別是佛州、喬治亞州和北卡羅萊納州

0953: 德州點票率達 62% ，拜登暫時領先

0948: 佛州已完成 91% 選票點算，川普暫以 50.7% 比 48.3% 領先，部分外媒認為川普很有機會拿下佛州 29 張選舉人票

0934: 川普在阿肯色州勝出(6)

0931: CNN 聲稱川普贏得西維吉尼亞州的 5 張選舉人票

0929: 大票倉德州(38)開始點票，拜登暫時領先

0924: 佛羅里達仍呈現緊張拉鋸，2人相差不到 2% 

0911: 川普拿下田納西(11)、阿拉巴馬(9)、密西西比(6)；拜登拿下伊利諾(20)、康乃狄克(7)、麻塞諸塞州(11)、紐澤西(14)、羅德島(4)

0908: 拜登拿下馬里蘭州(10)、華盛頓特區(3)

0903: 川普拿下南卡羅來納州 9 張選舉人票

0900: 拜登拿下德拉瓦州(3)、川普拿下奧克拉荷馬州(7)

0850：拜登領先關鍵搖擺州之一俄亥俄州以及南卡羅來納州，川普在北卡羅萊納州領先

0838：川普在西維珍尼亞州領先，拜登則奪得維吉尼亞州(13)

0800：川普勝出印第安納州(11)及肯塔基州(8)，拜登勝出佛蒙特州(3)

0730：川普在印第安納州、肯塔基州的得票率均領先

 
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