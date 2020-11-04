不斷更新／3搖擺州未定川普喊贏！威脅告上法院停止計票

1600: 美聯社宣布拜登贏得亞歷桑納州（11），拜登以 238 領先川普的 213 票
1530: 川普於演說中宣稱已贏得勝利，並聲稱本次大選有舞弊、郵寄選票的爭議，揚言要告上最高法院停止點票
1503: 美聯社稱拜登拿下緬因州 4 張選舉人票的其中 1 張(緬因州和內布拉斯加州是美國少數不採取「勝者全拿」的州)
1455: 川普將於白宮發表演說
1437: 美聯社指出，川普在內布拉斯加州取得 4 張選舉人票，剩下 1 張由拜登得到。(內布拉斯加是少數不採取「勝者全拿」的州)
1420: CNN 統計，關鍵搖擺州之一的賓州已完成 66% 開票，目前由川普以 56.6% 領先拜登的 42% ，密西根州、威斯康辛目前也由川普領先。外媒估計這 3 州的結果可能延後出爐，但影響重大
1411: 美聯社最新計票稱拜登以 223 領先川普的 212 票
1355: 川普透過推特聲明今晚將發表演說，同時指控民主黨企圖偷走選舉。
1342: 拜登於德拉瓦州發表演說，呼籲選民保持耐心，聲稱對結果尚未出爐的州仍保有信心
1337: CNN 承認川普贏得佛羅里達州的 29 張選舉人票
1326: 美聯社報導，川普拿下愛荷華州(6)和蒙大拿州(3)。拜登拿下明尼蘇達州(10)
1323: 根據 CNN 報導，拜登將出面發表談話
1310: 拜登拿下民主黨傳統票源夏威夷(4)
1300: CNN 宣稱川普在大選「章魚哥」俄亥俄州(18)以及德州(38)獲勝，共取得 56 張選舉人票
1254: 賓州開票已達 50%，川普暫以 56.5 %領先拜登的 42.1%
1232: 福斯新聞稱拜登會在亞利桑那州(11)勝出，為民主黨在當地 24 年來首次贏得總統大選
1221: 外媒最新統計，拜登以 209 票領先川普的 147 票
1201: CNN 預測拜登拿下西部 3 個州：加州(55)、華盛頓州(12)、奧勒岡州(7)，灌進共 74 張選舉人票。川普則拿下愛達荷州（4）
1140: CNN 統計拜登贏得新罕布夏州(4)、川普贏得猶他州(6)
1137: 美聯社稱川普贏得密蘇里州(10)，目前拜登得票數為 131 、川普為 108
1132: 北卡羅萊納州開票達 89% ，川普僅領先拜登 0.8%。 賓州開票尚不到 4 成，目前由川普領先約 9 %
1126: 搖擺州之一的亞歷桑納州，根據 CNN 和路透，開票率已達 75%，拜登領先川普約 8 個百分點
11:24 德州點票率達 79% ，川普暫時領先拜登近 4%
1116: 根據美聯社最新統計，目前拜登得票數為 131 、川普為 98
1105: 川普拿下堪薩斯州(6)
1053: 川普陣營自稱贏得佛羅里達(29)
1050: CNN 聲稱 2 人在關鍵搖擺州俄亥俄州分別為 49.5%、49.3% 。威斯康辛州差距不到 3%
1030: 拜登拿下科羅拉多州(9)
1026: 德州已開票約 72% ，CNN 統計川普拜登各佔約 49.3%，幾乎不相上下
1007: 川普奪下北達科他州(3)、南達科他(3)、懷俄明(3)、路易斯安那州(8)
1000: CNN 宣布，拜登拿下紐約州(29)、新墨西哥州(5)
0958: 《紐時》預測川普將拿下 3 個搖擺州，分別是佛州、喬治亞州和北卡羅萊納州
0953: 德州點票率達 62% ，拜登暫時領先
0948: 佛州已完成 91% 選票點算，川普暫以 50.7% 比 48.3% 領先，部分外媒認為川普很有機會拿下佛州 29 張選舉人票
0934: 川普在阿肯色州勝出(6)
0931: CNN 聲稱川普贏得西維吉尼亞州的 5 張選舉人票
0929: 大票倉德州(38)開始點票，拜登暫時領先
0924: 佛羅里達仍呈現緊張拉鋸，2人相差不到 2%
0911: 川普拿下田納西(11)、阿拉巴馬(9)、密西西比(6)；拜登拿下伊利諾(20)、康乃狄克(7)、麻塞諸塞州(11)、紐澤西(14)、羅德島(4)
0908: 拜登拿下馬里蘭州(10)、華盛頓特區(3)
0903: 川普拿下南卡羅來納州 9 張選舉人票
0900: 拜登拿下德拉瓦州(3)、川普拿下奧克拉荷馬州(7)
0850：拜登領先關鍵搖擺州之一俄亥俄州以及南卡羅來納州，川普在北卡羅萊納州領先
0838：川普在西維珍尼亞州領先，拜登則奪得維吉尼亞州(13)
0800：川普勝出印第安納州(11)及肯塔基州(8)，拜登勝出佛蒙特州(3)
0730：川普在印第安納州、肯塔基州的得票率均領先