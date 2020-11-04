美售我國4架MQ-9無人機！國防部：展現防衛決心
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-04 09:18:04｜update2020-11-04 09:55:10
美國總統大選前夕，在美國當地時間3日，美國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿，指出美國務院已經批准售台4架可裝配武器的MQ-9B無人機，外加2座固定地面控制站、2座移動控制站等，總金額約6億美元。此對台軍售成為美國總統川普（Donald Trump）上任以來第10度重大軍售案，我外交部對此表示感謝美方對台灣安全的承諾。
外交部表示，已正式接到美國政府通知，將對台出售4架MQ-9B無人機，總價值為6億美元。這是川普總統任內第十度、也是美國政府在兩週內第三度提供我國重要防衛性武器，使台灣在捍衛台海和平與區域穩定上更具能力與信心。外交部感謝美國政府持續以具體行動履行《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾。外交部指出，總統蔡英文在本年10月國慶演說中提及，維持和平、促進繁榮發展，是中華民國台灣在區域中最重要的價值。在全球高度關注印太及兩岸局勢變化的時刻，我國政府不僅要保衛民眾安全，也將以堅實的國防實力，對區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。國防部長嚴德發上午赴立法院就110年度中央政府總預算案關於國防部主管收支機密及公開部分（含空軍F-5型戰機後勤維修、零附件籌補與換裝規劃）進行報告、並備質詢。在會前接受媒體訪問時，嚴德發表示軍售案是國軍聯合殲偵、防衛決心的展現，國防部對美國表達感謝，相關預算在編列後也會送交立法院，後續的軍售也會按照作戰需求訂出，在美國審查通過後公布。