美總統大選開票中！台股早盤一度漲64點、台幣強升逾3角
美總統大選開票中！台股早盤一度漲64點、台幣強升逾3角
記者顏真真/綜合報導
calendar_today2020-11-04 09:59:07
美國總統大選登場，在市場對選後情勢明朗化的期待下，美股4大指數擠揚，其中道瓊收盤大漲逾554點，亞股今（4）日早盤也是紅通通，台股開盤漲30.85點，加權股價指數以12766.86點開出，並一度站上12800點、上漲64.51點，目前漲50餘點，而新台幣兌美元也是前衝勁揚逾3角，只是未衝破28.6元，目前最高來到28.606元，也未跨過前一交易日高點28.583元，顯示市場也在觀望美大選最後結果。
雖然美國總統大選結果尚未出爐，即便川普表示不會過早宣布勝選，目前拜登民調穩定領先，但在市場對選後情勢明朗化的期待及希望有更大的紓困案及基建支出，風險偏好上升，也帶動美股4大指數全面收高，其中道瓊工業指數大漲554.98點，漲2.06%，收在27480.03點；標普500指數漲58.92點，漲幅1.78%，收在3369.16點；那斯達克指數大漲202.96點，也漲了1.85%，收11160.57點。在美股大漲激勵下，亞股包括韓股、日股今日早盤也是走揚，台股開盤也上漲30.85點，加權股價指數以12766.86點開出，並在台積電、聯電、聯發科、大立光、玉晶光等權值股領漲下，一度站上12800點，來到12800.52點，上漲64.51點，但在美國大選結果未出爐前，市場觀望氣氛濃，漲幅未進一步擴大，目前漲50餘點，在12789點震盪整理。倒是新台幣兌美元今日早盤以28.90元、升值2分開出後，升幅再擴大，並漲逾3角，盤中來到28.606元、強升3.14角，而亞洲主要貨幣兌美元則是升貶互見，韓元走貶，目前來到1138.05韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價6.6771元，較前一交易日中間價升值186基點，也因此，即便新台幣兌美元早盤強升，若與前一交易日高點28.583元相較，新台幣兌美元走勢仍相對偏弱，目前在28.614元震盪，顯示市場也趨向觀望，靜待美國大選結果。