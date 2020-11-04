NBA／費城魔球來了？Shams：76人預計對哈登展開追求

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NBA／費城魔球來了？Shams：76人預計對哈登展開追求

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-04 09:59:50

休士頓火箭MVP後衛James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲休士頓火箭MVP後衛James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
在新任籃球運營總裁Daryl Morey上任後，費城76人的補強計畫逐漸浮出，根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，他們預計將追求火箭明星後衛「大鬍子」James Harden。
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Morey過去擔任火箭總管，用數據打造球隊的方式被譽為是「魔球」，不過連年在季後賽失利，也讓休士頓今年進入重整，Morey自己也主動和老闆協議離隊。
在加入76人之後，Morey面臨的首要挑戰，就是解決Ben Simmons以及Joel Embiid打法不合的問題，前者不擅長外線，而後者則是傳統的大中鋒。

其實在Morey剛上任之時，就有消息指出76人可能會拿Simmons換Harden，不過當時火箭隨隊記者Tim MacMahon認為可能性不大，但天Charania的報導內容，似乎指出費城方面還不願就此放棄。

「我被告知，76人對Harden有意，並會對其展開追求。」Charania在報導中如此寫道。
不過Harden現在是火箭的當家球星，整支球隊也圍繞他來打造陣容以及設計戰術，如果交易他，等同於休士頓直接進入到重建期，76人如果不能開出讓對方無法拒絕的籌碼，恐怕此筆交易難以成行。
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