美國大選台灣一面倒挺川普！林濁水曝「背後矛盾與荒誕」

美國昨（3）日舉行總統大選投票，根據皮尤研究中心調查發現，各國民眾一面倒地超不喜歡川普，但被普世不愛的川普，在美國造勢又顯得人氣甚旺，而在台灣更受到高度歡迎。對此，民進黨大老林濁水表示，台灣不分藍綠的形成川普「挺台反中」、拜登「親中疏台」的主流判斷，並據以各自表達其力挺之意，實在很荒唐淺薄，他並點出背後的矛盾與荒誕。

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林濁水在《Yahoo》投書，他指出，先前皮尤研究民調顯示，川普被13個西方主要民主國家的民眾認為是最不值得信任的國家領袖，川普的被信任度僅16％，排名還落在俄羅斯總統普丁的23％、中國共產黨中央委員會總書記習近平的19％之後。各國民意大勢如此，美國國境之外各國民眾，依照民調來看，清一色是害怕川普連任，反觀過去在國際上少有人認識的拜登，以不可思議的數據贏得歡迎。

林濁水接著提到，在全球各國民眾一面倒地不希望川普當選時，台灣居然成為唯一的例外！根據皮尤調查發現，在台灣，川普的支持度以42％領先拜登的30％，而隨著選情白熱化，台灣社會對川普的支持度還繼續升高，舉例來說，台灣民意基金會調查，從8月到10月底，希望川普當選的就由48％上升到53％。

▲美國總統大選3日登場，選情備受國際關注，然而，台灣不分藍綠似乎都傾向支持川普，對此，民進黨大老林濁水也點出背後的矛盾與荒誕。（圖／記者吳承翰攝）

更弔詭的是，

儘管各國賭盤一致押拜登當選，但台灣不分藍綠一面倒押川普勝，林濁水說，

按常理而言，

傳統上自由派、文化多元主義的民進黨，應支持民主黨的拜登才對；保守主義、文化大一統沙文主義的國民黨與川普才氣味相投

，不過，台灣民意基金會調查卻顯示，傾向進步改革的台灣20至24歲年輕人，竟有72％希望右翼保守的川普當選。

林濁水直言，「中美對峙已經注定長期化了，從美國國會看來，美國兩黨反中挺台都是既定方針，在這樣的事實基礎上，台灣不分藍綠會形成川普挺台反中，拜登親中疏台的主流判斷，然後據以各自表達其力挺之意實在荒唐淺薄。」他認為，無論如何，美選到底希望誰贏？美國國內、國際與台灣三者間都出現了層層奇怪矛盾的現象，而這些現象若要用過去慣常經驗來理解分析是行不通的。其中說明的是，「一個延續了70年的舊時代已經結束，一個全新的時代已經開始，未來民族主義和全球主義將進行新一階段的角力，其衡平怎麼取得是未來建國際、國內秩序的核心議題。」（編輯：許苡晴）