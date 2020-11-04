看美國大選　工商大老林伯豐：台灣可親美但不要仇中

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林伯豐致詞時表示希望政府持續協助觀光相關產業度過難關，並與疫情穩定的國家，在防疫安全的前提下，簽訂出入境互惠協議，促進經濟復甦，也期盼政府加速修正財政收支劃分法，檢討印花稅、貨物稅等不合時宜稅制，並鬆綁金融監管措施，放寬證券業投資參股的規定、開放境外結構型商品電子交易，還有檢討修正勞基法的加班時數上限及七休一規定，給企業彈性。
不僅如此，工商界還希望政府修正產創條例，延長智慧機械、5G設備投資、FinTech發展等政策及優惠年限，同時獎勵新創投資、鼓勵文創產業結合科技跨界加值，也期盼用電大戶條款延遲上路，研議太陽能板及風電葉片回收機制，還有建置進口豬肉溯源管理系統，設立養豬損害基金，並提供政策誘因，引導民眾及早規畫養老、長照保險機制。
沈榮津則談到，政府將續推動投資台灣3大方案，透過新南向政策，協助企業赴新南向國家布局，未來政府將加強台美在策略性領域的供應鏈合作，也會積極落實召開台美經濟對話，爭取恢復「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）商談，以及開啟「台美雙邊貿易協定」（BTA）諮商，為雙方合作奠定制度化基礎。
至於美國大選結果即將出爐，林伯豐表示企業將配合政府政策，積極深化台美經貿關係，但無論誰當選美國總統，都會以美國自身利益為優先，台灣在地緣政治優勢下，也應該以台灣利益為優先，尤其美國與中國大陸未來應會持續對抗，台灣要避免被美國當做棋子，應以自己的政經利益作為最優先，「可以親美，但不要仇中」。
林伯豐還提到，台灣是出口導向的經濟體，應主張與美國洽簽雙邊貿易協定（BTA），並想辦法加入各個世界組織，若以經濟面來說，洽簽台美BTA對雙邊都有必要性。至於是否同意開放商務人士來台的「經濟泡泡」？，他認為這是有必要，但要在做好防疫措施的前提下才能實施，而且要互惠。衛福部長陳時中則表示要看人力能不能負擔。
對於美國選舉，沈榮津則說，許多產業界人士表示，無論現任美國總統川普連任或拜登勝選，台灣高科技產業鏈離開中國大陸的趨勢基本不變，但在中國大陸的市場，台商還是會持續經營，僅有速度快慢、規模大小的差異。