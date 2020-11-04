表揚績優職業駕駛人、警義交 陳其邁宣示四個交通目標
表揚績優職業駕駛人、警義交 陳其邁宣示四個交通目標
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-11-04 12:12:49
高雄市長陳其邁今（4）日在交通局長張淑娟、警察局長劉柏良的陪同下，出席「109年優良職業汽車駕駛人、績優交通警察、交通義勇警察暨高雄捷運定期檢查優等機構表揚大會」；陳其邁表示，去年A1車禍的數目增加，希望在今年能逐步把重大的傷亡降到最低。
陳其邁指出，高雄市面積有2900平方公里，幅員遼闊，多元配套的交通方案才能改善高雄的交通問題，「交通平權」非常重要，高雄將以公共運輸為導向，持續推動完善公共運輸路網，展現市府持續提升公共運輸環境的決心，構建安全及人本交通環境。陳其邁說，今天的活動主要宣示四個目標，包括「公車傷亡降低3%以上」、「計程車司機的傷亡降低3%以上」、路口的「警察見警率增加到50%」、「捷運行車零事故」的目標來努力，保障交通安全，去年A1車禍的數目增加，希望在今年能夠逐步把這些重大的傷亡降到最低，來保障市民的交通安全。陳其邁感謝獲獎人員無私貢獻，高雄的交通在職業運將、交通警察及義交協助下，造就安全有序的行車環境，也因為有他們對交通安全的奉獻與關懷，才能讓今日高雄市建立良好的交通安全與文化；高雄市友善交通的環境發展，道路交通安全更需要大家的用心與遵守，才能有效的減少交通事故意外的發生。