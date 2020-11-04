轉發4年前敗選貼文　希拉蕊鼓勵支持者：不要喪失信心

美國總統大選今（ 4 ）日多個投票所關閉後陸續開票，現任總統川普（ Donald Trump ）和民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）戰況激烈。川普上屆（ 2016 年）參選總統的競爭對手、前國務卿的希拉蕊（ Hillary Clinton ）在推特上轉發自己 4 年 11 月 10 日敗選後的貼文，寫道「不要失去信心，（去投票）」 我是廣告 請繼續往下閱讀 2016 年 11 月希拉蕊在敗選後於個人推特上傳競選活動時的照片，並引用聖經（ Galatians，加拉大書）的內容「聖經告訴我們：『我們 行善，不可喪志；若不灰心，到了時候就要收成 』。」希拉軟在推特上轉發自己過去的推文，鼓勵民主黨的支持者，希望從上屆的挫折中站起。▲2016年敗給川普的希拉蕊11月4日轉發自己之前的貼文。（圖／翻攝自 Twitter）除了再次轉發自己的文章，希拉蕊也轉發了現任國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）的 11 月 2 日的推文，蓬佩奧寫道「我們非常擔憂有關坦尚尼亞（ Tanzania ）上週選舉的報導，包括違規行為、政治性逮捕以及暴力。我們敦促當局充分解決對違規行為的關切，並將審查關於對平民使用武力的指控。」希拉蕊寫道「超級諷刺的」暗示美國今年選舉的也存在系統、體制的問題，以及可能的政治操作。▲希拉蕊轉發蓬佩奧的貼文。（圖／翻攝自 Twitter）