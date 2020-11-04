為何美國「各州分界」超方正？知情人揭真相：台灣做不到

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「有美國的州分界線為啥切的這麼直的卦？」的文章表示，「台灣的每個縣市分界都歪七扭八根本鬼畫符，反觀美國51州的分界，尤其是中部的州分界都方方正正，有些州甚至根本是完美的長方形，根本賞心悅目，台灣幹嘛不學美國縣市分界畫的直直的」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「人家都是平原...用尺量的」、「因為山跟河川不是直直的」、「照經緯度劃分的」、「因為是直接拿地圖分的」、「沙漠沒有什麼地貌能辨識的就直接直線」、「台灣很多邊界都是山脈跟河川」、「就殖民地啊，表示疆界不是當地居民長期居住習慣區分社群自然畫出來的，是殖民者拿著科技去分的」。
事實上，在美國成立後，為了解決猶他州、內華達等中西部地區的土地矛盾，美政府在1784年至1787年4年內發布了3個和土地界線規劃有關的文件。文件規定以兩條相互垂直的直線為基準，按面積大小和莊園主的實力範圍，用尺子畫出了很多「長方形」，這也是美國國界、州界線大都呈直線劃分的主要原因。由於這種嚴格科學的行政劃分，促使了土地開拓者的不斷西移，為美國日後體制的健全發展打下了良好的基礎。（編輯：王柏文）