高鐵南延2022年前動工？林佳龍：要跟時間賽跑

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高鐵南延2022年前動工？林佳龍：要跟時間賽跑

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-11-04 10:57:42｜update2020-11-04 10:57:46

林佳龍
▲針對高鐵南延的進度，交通部長林佳龍表示，已將可行性評估已送到行政院國發會審核。（圖／ Hit Fm 《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）
交通部長林佳龍今（ 4 ）日接受 Hit Fm 《周玉蔻嗆新聞》專訪，被問到高鐵南延的進度，他表示，已將可行性評估已送到行政院國發會審核，若能於兩年內完成綜合規畫與環評，有可能在 2022 年前動工，但這必須要跟時間賽跑。
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高鐵南延被屏東縣長視為重要政績，但是否能在 2022 年卸任前開始動工？了通部長林佳龍表示，高鐵南延去年 11 月通過可行性研究，已將可行性評估已送到行政院國發會審核，最後由行政院決定。若近期行政院審核通過，就能馬上上啟動綜合規畫跟環評，但這些都必須要跟時間賽跑。
對於前交通部長賀陳旦反對硬體建設政策，林佳龍說，賀陳旦有個人風格跟堅持，但自己做部長也有自己的風格，軌道建設不只是一般建設，還關係國土規畫及都市風格，要看經濟效應、總體社會發展，去思考軌道建設可以發揮甚麼效益。
至於有學者認為高鐵南延恐增加財務負擔，林佳龍強調，未來人移動會越來越多，加上台灣將成為世界觀光島，這些旅客到台灣來之後，他們也都會是乘客。
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