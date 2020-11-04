影／閃辭時代力量黨主席 高鈺婷：跟黨內鬥爭無關
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-04 11:11:08｜update2020-11-04 13:10:18
今年八月底才剛剛接任時代力量黨主席的高鈺婷，昨天（3日）晚間無預警透過通訊軟體發表聲明，表示辭去黨主席、秘書長及決策委員等職務，引發外界議論。由於日前有消息傳出，高鈺婷上任後，不僅一改過去黨主席不支薪的慣例月領10萬元，更傳出高鈺婷情緒控管不好，以及辭職是因為黨內鬥爭。對此高鈺婷今天（4日）上午也在時代力量黨中央召開記者會，強調一切都是謠言，月薪10萬也是決策委員當時共同決議。
高鈺婷上午與發言人余佳蒨、李兆立共同針對請辭黨主席一事召開記者會，高鈺婷表示，她昨天在決策委員會請辭，理由是隨著時間逼近，黨內黨外對於2022布局壓力越來越大，不論地方、中央都能感受到各界詢問，這與當初「任務型目標」黨內改革有點脫離。高鈺婷表示，兩個多月來已經完成階段性任務，所以選擇辭去黨主席一職，交棒給下一位更有能力的黨主席，對於外界臆測黨內鬥爭放話，高鈺婷也強調絕無此事。現場媒體也詢問，針對消息指出高鈺婷一改過往黨主席不支薪的慣例，以及個人情緒控管有問題等說法，高鈺婷也親自回應，表示相關消息都純屬空穴來風，不予回應。發言人李兆立也補充說明，表示當初在決策委員會內推舉黨主席時，就有決議黨主席敘薪一事。「過去的黨主席都有公職在身，所以沒有領黨主席的第二份薪水。」李兆立說，「但在經過討論，決定讓黨主席專業化的情況下，所以才決議從這屆開始黨主席也敘薪」。