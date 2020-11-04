行政院幕僚在議場做「網軍圖」？國民黨爆氣要罷審預算！

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國民黨團總召林為洲表示，不同政黨之間議事攻防、文宣戰，都在政黨政治運作範疇內，但這些幕僚的身分是公務員，介入政黨攻防顯然不合理，本該受監督的行政機關，反過頭來監督在野黨立委，「之前講1450，至少政府發包出去、在外面坐、身份不是公務人員，現在不用1450了，直接公務體系做1450做的事情，將來所有機要人員都可以做側翼 。」
國民黨團書記長林奕華批評，對於國民黨團的訴求，行政院不是謙卑地向人民道歉，竟然在立法院大喇喇地製作給網軍的圖卡，行政院發言人室成為網軍產業鏈的上游，「這比開不開食安會報、治安會報更嚴重，蘇貞昌把公務體系當自己家，還是你真的要選總統，把行政院當成總統競選辦公室？」
立委洪孟楷表示，行政院有發言人體系，每周四有例行記者會，如果有話想講、對在野黨不滿，為何不敢用記者會的方式處理，而是用作梗圖、匿名這種見不得人的方式，「典型網軍手法，發言人還回應是資料收集，呼籲立院所有黨團罷審行政院預算，包括人事費用、業務費用，立法院不要干自淪為立法局，相信其他在野黨團也一樣支持，今天攻擊國民黨團，明天可能攻擊其他在野黨團。」
行政院發言人丁怡銘表示，其內容有所偏頗，政院在此嚴正澄清。報導中所載周姓同仁，日常負責為政院網路新聞資訊搜集，以及參與各項政策問答圖卡、懶人包等製作。昨日周姓同仁製作相關圖卡，均為彙整正確而即時之新聞資訊，完成後也立刻提供黨團立委對外說明之用，並未提供給所謂網軍、或以錯誤訊息帶風向。
丁怡銘說，政院給予委員之各式政策說明或是Line today 等澄清專區，向來均包含文字與簡易圖卡，內容均截自政府法令或新聞公開訊息，如同昨天相關媒體引用錯誤資訊，認為政府未開會也領錢，基於迅速於網路上澄清需求，除了以文字說明政府相關出席費沒有開會不會支出之外，周姓同仁也製作簡易圖卡提供立委澄清，相關圖卡也因此出現在幾位立委臉書上。