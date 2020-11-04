行政院幕僚在議場做「網軍圖」？國民黨爆氣要罷審預算！

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行政院幕僚在議場做「網軍圖」？國民黨爆氣要罷審預算！

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-11-04 11:32:23｜update2020-11-04 11:36:55

國民黨團
▲為了美豬杯葛議事，卻成為行政院幕僚製作圖卡攻擊的對象，國民黨團呼籲所有在野黨都罷審預算，因為每個人都有可能和執政黨立場相左，成為被攻擊的目標。　（圖／國民黨團提供）
行政院發言人室幕僚在立法院院會時，製作圖卡並隨後被網軍、綠營立委採用，化身網軍的「中央廚房」。被修理的恰好是昨（3）日杯葛院會、不讓行政院長蘇貞昌上台的國民黨團。國民黨團呼籲在野各黨團一起罷審行政院預算，因為只要立場跟執政團隊不同，每個人都有可能成為行政院製作圖卡、攻擊的對象。
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昨日的立法院院會上，國民黨團第6度杯葛蘇貞昌上台，要他為美豬進口議題道歉，有媒體在議場2樓的記者席直擊行政院發言人室的幕僚製作圖卡，指責國民黨團杯葛議事的行為浪費國家公帑，手法熟稔、流暢，看得出來不是第一次製作這種圖卡，成品隨後也被網紅、民進黨立委採用。
▲立委王定宇在3日下午分享行政院發言人室幕僚所製作的圖卡。　（圖／翻攝王定宇臉書）
▲立委王定宇在3日下午分享行政院發言人室幕僚所製作的圖卡。　（圖／翻攝王定宇臉書）
▲未料不是執政團隊的藝人陳嘉行，轉發圖卡的時間還比王定宇更早。　（圖／翻攝陳嘉行臉書）
▲未料不是執政團隊的藝人陳嘉行，轉發圖卡的時間還比王定宇更早。　（圖／翻攝陳嘉行臉書）
 

國民黨團總召林為洲表示，不同政黨之間議事攻防、文宣戰，都在政黨政治運作範疇內，但這些幕僚的身分是公務員，介入政黨攻防顯然不合理，本該受監督的行政機關，反過頭來監督在野黨立委，「之前講1450，至少政府發包出去、在外面坐、身份不是公務人員，現在不用1450了，直接公務體系做1450做的事情，將來所有機要人員都可以做側翼 。」

國民黨團書記長林奕華批評，對於國民黨團的訴求，行政院不是謙卑地向人民道歉，竟然在立法院大喇喇地製作給網軍的圖卡，行政院發言人室成為網軍產業鏈的上游，「這比開不開食安會報、治安會報更嚴重，蘇貞昌把公務體系當自己家，還是你真的要選總統，把行政院當成總統競選辦公室？」

立委洪孟楷表示，行政院有發言人體系，每周四有例行記者會，如果有話想講、對在野黨不滿，為何不敢用記者會的方式處理，而是用作梗圖、匿名這種見不得人的方式，「典型網軍手法，發言人還回應是資料收集，呼籲立院所有黨團罷審行政院預算，包括人事費用、業務費用，立法院不要干自淪為立法局，相信其他在野黨團也一樣支持，今天攻擊國民黨團，明天可能攻擊其他在野黨團。」

行政院發言人丁怡銘表示，其內容有所偏頗，政院在此嚴正澄清。報導中所載周姓同仁，日常負責為政院網路新聞資訊搜集，以及參與各項政策問答圖卡、懶人包等製作。昨日周姓同仁製作相關圖卡，均為彙整正確而即時之新聞資訊，完成後也立刻提供黨團立委對外說明之用，並未提供給所謂網軍、或以錯誤訊息帶風向。
丁怡銘說，政院給予委員之各式政策說明或是Line today 等澄清專區，向來均包含文字與簡易圖卡，內容均截自政府法令或新聞公開訊息，如同昨天相關媒體引用錯誤資訊，認為政府未開會也領錢，基於迅速於網路上澄清需求，除了以文字說明政府相關出席費沒有開會不會支出之外，周姓同仁也製作簡易圖卡提供立委澄清，相關圖卡也因此出現在幾位立委臉書上。
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