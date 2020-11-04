公視董監事新名單　李永得：有藍綠多元性兼具未來性

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李永得說明，為了考慮到政治多元的聲音，因此也提名了中間偏藍的董事，相信在董事會中可以有理性論辯，「這是過去大家很關心但是沒有人去談的事情，在徵詢的過程中就考慮到要廣納不同的聲音，不只是專業、族群、性別的不同，政治光譜的多元性也需要被呈現。」
另外，李永得表示，公視是媒體，還是有廣電、節目和新聞上的專業，因此也包含過去從事實務經驗的、研究公共媒體和媒體改革的人選。還要符合組織管理專長，特別邀請了企業界人士，在整個企業組織變革、經營管理上要借重他們的經驗。最後，由於現在電影和劇集有整合趨勢，數位匯流也成為潮流，因此在董事的選擇上，也希望有相關專業的人士，顧及媒體的「未來性」。
關於外界盛傳的資深媒體人江春男並沒有在提名名單中，李永得澄清，自己接任文化部長後一周內就去拜訪過江春男，向新聞、文化界前輩的他請益，但其實他對公共電視的董事是沒有興趣的，有興趣的反而是做國際影音傳播，「大家搞混了，才會對他造成困擾。」
最後，被問到有沒有屬意的董事長人選，李永得回應，政府單位沒有權力去指定誰去選或誰不選，依法規定，董監事成立後董事長由董事互選，誰有意願就去說服其他董事支持，文化部不應該涉入，但現在連名單都還沒通過，因此自己將在9日召開審查會議前，盡力去拜訪審查委員，說明此次每個人選提名的原因與需要。
文化部表示，將在9日上午召開審查會議，由立法院各黨團推舉的審查委員，包含民進黨團8位、國民黨團5位、民眾黨團及時代力量黨團各1位，合計共15位審查委員針對提名名單進行審查並表決，民進黨黨團推舉委員包含，翁秀琪、蘇正平、張烽益、王勁力、黃世鑫、蔡茂寅、陳東升、蕭新煌 ；國民黨黨團推舉委員包含，廖元豪、包正豪、鈕則勳、陳學聖、胡競英；民眾黨黨團推舉委員為謝啟明 ；時代力量黨團推舉委員為羅世宏。