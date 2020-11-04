教育部規定營養午餐限台灣豬 綠：校園吃萊豬是假議題
教育部規定營養午餐限台灣豬 綠：校園吃萊豬是假議題
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-04 12:12:55
萊豬議題持續延燒，教育部長潘文忠、農委會副主委陳添壽今（4）日上午和多位民進黨立委舉行記者會，強調將修正「學校採購契約範本」，明定校園應採用國產食材，如果營養午餐的廠商未用國產肉品，就要開罰，學校可要求終止契約，預定11月底公告，希望明年1月1日上路。民進黨立委吳思瑤也說，校園吃萊豬是假議題，呼籲國民黨立委不要消費此議題。
為了阻止含有萊克多巴胺的肉品進入校園，朝野進行攻防。為此，潘文忠、陳添壽以及民進黨教育文化委員會立委包括吳思瑤、伍麗華、范雲、賴品妤、陳秀寶、鄭運鵬等人上午特別舉行記者會說明。潘文忠表示，《學校衛生法》第23條規定，營養午餐食材應優先採用中央農業主管機關認證的國產農產品。學校採購契約依照《學校衛生法》來訂定，其中有食材使用的規範。將明定肉類及加工製品、蛋類將一律採用國產在地食材。
潘文忠說，採購契約中訂有罰則，如果廠商假冒產品，將開罰15至20點，罰滿20點，學校就可要求終止契約。預定11月底公告，希望明年1月1日上路。
陳添壽指出，農委會將加碼補助，未來學校採用「3章1Q」國產食材，可追溯食材補助，每人每餐原本補助3.5元，再增加2.5元，調整為每人每餐6元，預估每年約增加8億元，每年將編列約20億元。與會的立委吳思瑤和范雲都說，「校園吃萊豬」是個假議題，真的要做的，是提升營養午餐的品質，學校採購契約中將加強把關，呼籲國民黨團不要擴大民眾恐慌。