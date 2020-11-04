工研院預測明年製造業成長4.75％　四大業別均正向成長

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工研院指出，不過受到肺炎疫情影響，上半年大規模封鎖措施導致全球生產、消費、投資及貿易急遽萎縮影響猶存，經濟景氣仍未回復至疫前水準；隨著冬季即將來臨，肺炎疫情在多國已有再次復燃跡象，將是2021年全球經濟最大不確定性因素；此外，美國選後經濟與科技政策動向、及美中貿易與科技紛爭仍然未解，雙邊後續談判進展可能影響我業者產銷活動，應密切關注。
工研院預測，明年製造業產值為19. 68兆元新台幣，產值成長率為4.75％；其中，金屬機電受疫情影響，世界鋼鐵協會（WSA）估計2020年全球鋼鐵需求量將下降至16.54億噸，但預計2021年可望恢復至17.17億噸；而國際農業與建築機械設備及汽車行業溫和復甦，可望帶動台灣金屬機電業產值成長；根據IEKCQM預測，2021年金屬機電產值達5.19兆元，成長率將為4.28%。
在資訊電子方面，工研院指出，隨著5G、AI人工智慧、高效能運算與物聯網等新興應用推而展，加以台灣半導體領導廠商高階製程國際競爭優勢，預料資訊電子業產銷將可維持穩定成長；不過美中貿易與科技爭端未平，是影響業者產銷前景的主要風險，需持續關注；根據IEKCQM預測，2021年資訊電子業達8.00兆元，成長率將為3.55%。
在化學工業產業，工研院表示，OPEC達成減產承諾、各國封城措施解除、下游市場需求緩步回升，帶動油價小幅上揚，但美國能源資訊署（EIA）預估2021年油價仍將維持相對低檔；而各國實施紓困振興措施、中國經濟活動增溫、化學工業產品報價上揚拉大產品利差，有利台灣化學工業產值與利潤同步成長，預估2021年化學工業產值將較2020年明顯增加；根據IEKCQM預測，2021年化學工業產值達4.05兆元，成長率將為9.35%。
民生工業方面，工研院指出，COVID-19疫情阻礙國際供應鏈運行、全球消費市場需求疲弱，對台灣紡織業廠商帶來明顯衝擊；隨著各國生產復工、消費者信心緩步回升，有利運輸、住宿、餐飲產業鏈擴張，可望挹注民生工業成長；根據IEKCQM預測，2021年民生工業達2.45兆元，成長率將為2.50%。
另外，IEKCQM團隊對於醫療器材產業最新觀測指出，疫情帶動防疫醫材需求，2021年醫療器材產業產值持續成長5.2至6.1％，附加價值率表現優於平均水準；但後疫時代新服務模式展開，及醫材法規驗證趨嚴，將是未來主要挑戰。
回顧2020年，COVID-19疫情全球延燒，台灣具優質的醫療體系與醫材系統，在疫情期間發揮強大助益，特別是診斷與監測（體溫計、耳溫槍、生理監測裝置）以及其他個人防護醫材（口罩、防護衣），因需求大增促使產值大幅成長，並在滿足國內需求後仍有充足能量可拓展海外市場。下半年，由於歐洲、印度、巴西等區域的第二波肺炎疫情再起，全球經濟復甦蒙上陰影，失業人數攀升影響個人所得與終端需求，與個人健康防護較無關的醫材產品之採購順位往後推移。受疫情衝擊下，隱形眼鏡、血糖機與行動輔具等我國醫療器材出口主力表現疲弱。
綜觀整體，工研院IEKCQM統計，2020年台灣醫療器材產業產值為1230億元，相較去年同期成長4.5%；附加價值率表現面向，在持續高值化與鎖定利基市場的努力下，2020年我國醫療器材產業預估達38.8％，高於台灣整體製造業平均水準約10個百分點，具高度發展潛力。
展望2021年，工研院IEKCQM指出，各國在疫苗研發上投入大量心力，但疫苗的普及普遍預測在2021下半年，因此全年與個人防護相關的防疫物資（口罩、防護衣）、快篩試劑、疫病診斷用醫護系統（體溫計、耳溫槍、生理監測裝置、防疫機器人）、遠端健康監控裝置等成長持續看好。
綜合正負向因素，工研院IEKCQM預測，2021年我國醫療器材產業將持續成長5.2 至6.1%，產值上看1300億元，附加價值率近40%。