唐美雲在《光華之君》重現舞姿　呼籲觀眾帶面紙觀看

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唐美雲說這一部戲每個演員好像在搭雲霄飛車，情緒轉換很快，王金櫻老師直言唐美雲根本在出考題，讓她角色要秒變臉，又哭又笑的。小咪老師說很開心唐美雲讓她變年輕了，讓她逆齡演出，但內心戲非常多，尤其不能用太語言表達，只能用動作跟表情來做。
唐美雲笑說在這齣舞台劇裡，還要跳舞，自己已經10多年沒有跳舞了，在這齣戲裡，要把舞感找回來。唐美雲提醒觀眾，入場一定要帶面紙，看完「心會痛」，而且還要仔細看，因為每個人看完都說很像在看電影，節奏鮮明。唐美雲歌仔戲團《光華之君》，即將在11月5日至8日於國家戲劇院登場。
至於大家最關心的新潮流歌仔戲電視劇《孟婆客棧》，唐美雲說目前都有如期進行，現階段一步一步往前推進，但後製沒有想像那麼簡單，加上自己及團隊都太完美主義，大家都要做到最完美，但保證明年一定會讓大家看到《孟婆客棧》。
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