唐美雲在《光華之君》重現舞姿　呼籲觀眾帶面紙觀看

唐美雲歌仔戲團《光華之君》改編有「日本《紅樓夢》」之稱的文學經典《源氏物語》，這部著作凝聚日本文化的精華，原著作者紫式部成書於日本平安時代，以優雅文筆創造一個絢麗非凡的文學世界，至今依然熠熠生輝，流傳全世界。

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此節目原定於今年5月演出，但因新冠疫情影響，不得不把演出時間延後到11月，對此變動，唐美雲除了感謝合作單位外，更感謝一路相挺的觀眾朋友，唐美雲說：「最要感謝的就是始終一路陪伴著我們的觀眾朋友，『沒有演員不成戲，失去觀眾戲不成』，觀眾的支持與鼓勵是劇團前進的最佳動力，掌聲與歡呼是演員賣力的最大感動。」

▲舞台劇《光華之君》將在11月5日至8日於國家戲劇院登場。（圖 / 民視提供）

唐美雲說這一部戲每個演員好像在搭雲霄飛車，情緒轉換很快，王金櫻老師直言唐美雲根本在出考題，讓她角色要秒變臉，又哭又笑的。小咪老師說很開心唐美雲讓她變年輕了，讓她逆齡演出，但內心戲非常多，尤其不能用太語言表達，只能用動作跟表情來做。

唐美雲笑說在這齣舞台劇裡，還要跳舞，自己已經10多年沒有跳舞了，在這齣戲裡，要把舞感找回來。唐美雲提醒觀眾，入場一定要帶面紙，看完「心會痛」，而且還要仔細看，因為每個人看完都說很像在看電影，節奏鮮明。唐美雲歌仔戲團《光華之君》，即將在11月5日至8日於國家戲劇院登場。

▲唐美雲（右）將在台上重現舞姿。（圖 / 民視提供）

至於大家最關心的新潮流歌仔戲電視劇《孟婆客棧》，唐美雲說目前都有如期進行，現階段一步一步往前推進，但後製沒有想像那麼簡單，加上自己及團隊都太完美主義，大家都要做到最完美，但保證明年一定會讓大家看到《孟婆客棧》。