米可白曬父母結婚照　曝當年避孕藥真相：完全沒效果

8點檔《生生世世》米可白和曾子益劇中情路坎坷，兩人的感情發展也備受矚目，現在終於修成正果，觀眾也開心叫好。米可白回想當初在拍攝這場戲時，剛好因為感冒喉嚨發炎導致失聲，在現場大多用比手畫腳的方式溝通，劇組體貼米可白的身體狀況，也刻意減少她的台詞，即使話沒說出口，米可白依舊靠著眼神和表情傳遞出角色情感。

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▲米可白（左）在劇中穿上婚紗有感而發。（圖 / 台視提供）

× ▲米可白（左）在劇中穿上婚紗有感而發。（圖 / 台視提供）

米可白從小女孩演到長大成人，現在穿上白色新娘服步入婚姻，濃濃復古味的婚禮，米可白也樂得曬父母當年的結婚照，米可白遺傳了爸爸秀麗長相以及媽媽姣好的身材，同時也透露原來當年爸爸「吃錯藥」，媽媽意外懷上哥哥，爸媽最後奉子成婚的小故事。

▲米可白曝光當年父母結婚照。（圖 / 台視提供）

× ▲米可白曝光當年父母結婚照。（圖 / 台視提供）

米可白表示當初爸媽都在餅店上班，爸爸是學徒、媽媽則是櫃檯人員，兩人因此認識，爸爸俊俏長相身邊不乏女性朋友，據米可白轉述媽媽當時想法：「爸爸是她的初戀，那時候很多女生都喜歡爸爸，還有一些女生爭風吃醋為他吵架。」兩人交往後，本想單純談戀愛就好，但熱戀中的情侶難免更進一步的發展，米可白爸爸再三保證，吃了自己媽媽給的「不會生小孩的藥」不用擔心。米可白笑說父母都十分單純，加上當時用藥資訊尚未像現今這麼普及，並不曉得其實男性服用避孕藥，完全無法達到避孕效果，因此後來意外懷上了米可白的哥哥，兩人奉子結婚，後來才又生下米可白。得知當年意外如何發生，米可白也大笑表示：「覺得爸媽好幽默。」