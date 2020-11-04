阿聯酋航空成立疫苗運輸中心 可低溫存放1千萬劑疫苗
阿聯酋航空成立疫苗運輸中心 可低溫存放1千萬劑疫苗
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-04 13:04:22｜update2020-11-04 13:04:24
新冠肺炎疫情延燒，疫苗何時問世成為關注焦點，阿聯酋航空宣布，旗下 SkyCargo 貨運將重啟貨運航廈 Emirates SkyCentral DWC ，設立全球首座可冷藏儲存新冠肺炎疫苗的運輸中心，為疫苗問世後所需的物流運輸做準備，同時成立快速應變小組，簡化運輸所需的流程，提供最快速的疫苗運輸服務。
阿聯酋航空表示，將於貨運航廈 Emirates SkyCentral DWC 設立 GDP 藥品專用恆溫認證、超過 1,200坪 的新冠肺炎疫苗專用運輸中心，當中可隨時存放約 1 千萬劑疫苗，並讓疫苗維持在攝氏 2 至 8 度的冷藏溫度，且快速進行運送。此外，該區也提供增值服務區，能讓廠商將疫苗重新冷藏和包裝，以便向各地分銷，也因具有儲存、運輸數百萬劑疫苗的空間與能力，加上專門團隊可加速疫苗的運送作業，預料能在疫苗上市後，以杜拜為交通樞紐，透過定期與包機航班服務，快速供給大量疫苗至所需的城市。
阿聯酋航空強調，目前正在運積極研發解決方案，以應對未來需要在短時間內將疫苗運送至全球的挑戰。 SkyCargo 貨運自 2016 年起即對溫度敏感藥品運送服務進行大量投資，並推出 Emirates Pharma ，過去 4 年中，運送超過 25 萬噸的藥品至全球 30 個城市。
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