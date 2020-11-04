螞蟻暫停上市　馬雲身家蒸發逾800億、富豪排名暴跌

中國金融科技巨頭螞蟻科技集團股份有限公司（ Ant Group ，螞蟻集團）本計劃 11 月 5 日於香港上市，總市值約 3130 億美元，一度可能創下史上最大 IPO 紀錄，但馬雲和螞蟻金服高管在上市前傳出被中國監管機關約談，上市計劃煞停。上市計劃出現變數，連帶影響到持有 33% 螞蟻集團股權的阿里巴巴集團股價暴跌 8%，馬雲資產淨值也快速「蒸發」28.4 億美元（約新台幣 813 億），全球億萬富豪排名由第 6 位急跌至第 18 位（後回升至 16 名）。 我是廣告 請繼續往下閱讀 螞蟻集團暫停在上海及香港的上市後，馬雲創立的阿里巴巴（馬雲持有股份 4.2%）在紐約交易所的股價在當地時間 11 月 3 日收盤，下跌跌 8.1%，創下自 2015 年 1 月以來最大的跌幅，在香港，阿里巴在香港股價也下跌 7.07%。馬雲身家蒸發 28.4 億美元，億萬富翁富豪指數下跌，排名由第 6 位急跌至第 18 位，後回升至 16 名。除了馬雲，騰訊主席馬化騰身家也蒸發 3.17 億美元，跌至 594 億美元，於全球億萬富豪排名16。▲馬雲在《富比士》世界億萬富豪的排名。（圖／翻攝自Forbes）