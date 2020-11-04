女僑生命案凸顯治安死角 侯友宜要區長多巡視
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-04 14:04:25｜update2020-11-04 14:06:00
台南發生的大馬女僑生命案，凸顯當地燈光昏暗，成為治安死角；新北市長侯友宜4日在市政會議上受訪時表示，他當市長之後，就要求區長到外面「去跑、去看」有那些地方是治安死角，今天再三提醒，區長一定要做好治安工作，減少人民受到傷害。
侯友宜指出，從他當市長開始，一直要求區長每天沒有事情就到外面去跑、去看，哪一個地方有安全的死角，哪一個地方需要改善基礎建設工程，這本來就是區長的責任要做到位，今天只是再三提醒他們，不要把這件事忘了。侯友宜說，他自己出去的時候，到了偏鄉一定會仔細看，為什麼這個地方燈沒有亮，為什麼這地方多了一個建築物，為什麼這裡的橋樑會破損，這本來就是情境預防的一種，因為治安也包括交安和公安，所以只要善意地去提醒緊盯的話，區長會趕快把這些工作做好，就可以減少人民受到傷害。侯友宜強調，區長非常的重要，他特別提到「破窗理論」，就是因為沒有管理就會有一些破窗，破窗就引發小事以外大事一堆，今天對區長再三提醒，不但要負起責任，也要結合市府的府外單位，包括警察、衛生、消防，所有的單位一起聯合作戰，尤其在校園的安全上，更應該跟校長保持密切聯繫，結合在一起協助安全。