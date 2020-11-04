EMU900集電弓異常原因出爐 台鐵：壓力調校不正確
EMU900集電弓異常原因出爐 台鐵：壓力調校不正確
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-04 13:58:18｜update2020-11-04 13:58:21
有「最美區間車」的台鐵 EMU900 型通勤電聯車，昨（ 3 ）日起開始試行，但卻傳出列車運行至南澳站發生集電弓異常事件，台鐵今（ 4 ）日公布調查結果，是因列車集電弓的上揚壓力未能正確調校導致，待確認相關風險均已排除後，再依測試計畫與程序繼續辦理相關測試。
台鐵表示， EMU900 型電聯車 2 編組列車於昨日辦理試運轉作業，其中， EMU901 編組發生第3車集電舟碳刷破裂及第 6 車、第 8 車集電舟變形情形，該列車當日以電力機車牽引回到七堵機務段後，已由立約商（韓國現代樂鐵）、 IV＆V （第三方認證德國萊茵公司）及台鐵局試車小組共同會勘。台鐵指出，初步調查該車各集電弓之上揚壓力未能正確調校，均有過高情形，集電弓製造廠 Faivley 建議數據為 55 至 85 牛頓，但實測該車集電弓壓力為 110 牛頓，致行駛中撞擊電車線之懸掛線扣夾，導致集電舟之碳刷破損及變形。台鐵說明，目前已暫停列車試運轉測試，並於今日會同製造商現代樂鐵公司，全面檢測與調整集電弓壓力，待確認相關風險均已排除後，再依測試計畫與程序繼續辦理相關測試。後續各批列車執行試運轉測試前，於整備測試階段時，台鐵試車小組將與車商就集電舟上揚壓力進行聯合檢查，另後續試車時，將增加中途停車檢查點，以確保上述情況不再發生。