美總統大選將揭曉 台股大漲131.89點收12867.9點
美總統大選將揭曉 台股大漲131.89點收12867.9點
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-04 14:06:40
美國總統大選日，美股4大指數收紅，台股今（4）日在台積電、聯電、聯發科、大立光等電子權值股領漲，也是開高走高，終場大漲131.89點，收在12867.90點，漲幅1.04%，成交量1925.7億元。
雖然美國總統大選結果尚未出爐，即便川普表示不會過早宣布勝選，目前拜登民調穩定領先，但在市場對選後情勢明朗化的期待及希望有更大的紓困案及基建支出，風險偏好上升，也帶動美股4大指數全面收高，其中道瓊工業指數大漲554.98點，漲2.06%，收在27480.03點；標普500指數漲58.92點，漲幅1.78%，收在3369.16點；那斯達克指數大漲202.96點，也漲了1.85%，收11160.57點。在美股大漲激勵下，亞股包括韓股、日股今日也是走揚，台股開盤亦上漲30.85點，加權股價指數以12766.86點開出，雖然一度因美國總統大選開票過程呈現拉鋸，市場擔憂不確定性升高，台股拉回平盤附近，但之後漲勢再起，並站穩12800點，盤中最高觸12885.28點、大漲149.27點，終場收在12867.90點、仍漲了131.89點。在類股表現上，除玻璃陶瓷、電器電纜、貿易百貨、汽車、電腦及週邊設備等類股收黑之外，其餘紅通通，其中半導體帶頭衝漲2.08%，電子、電子零組件及椽膠、航運類股也有1%以上漲幅。就個股表現來看，聯電漲逾6%，聯詠有3%以上的漲幅，而台積電、台達電漲逾2%，聯發科、日月光等也有1%以上漲幅，而金融股國泰、富邦、元大及永豐金也都是收紅。