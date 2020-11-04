秋冬專案首開第一槍　陳時中：入境有症狀都要2採陰

我是廣告 請繼續往下閱讀
1.入境有症狀或過去14天內有症狀旅客須配合於機場(或入境後至醫院)採集檢體，並至集中檢疫場所待候檢驗結果；檢驗陰性者須於間隔第一次採檢至少24小時後進行第二次採檢。
2.二次檢驗結果均為陰性且症狀緩解者，經醫師評估後始得返家或前往防疫旅宿續行居家檢疫至期滿。
另外先前針對菲律賓入境旅客，今(2020)年9月24日起，國內實施自菲律賓入境旅客皆於集中檢疫場所完成檢疫，並於檢疫期滿前再進行採檢之措施，指揮官陳時中表示，截至11月3日，已採集1294位旅客檢體，其中1268位無症狀者，有9名於檢疫期滿前採檢後確診。
陳時中強調，無症狀感染者經14天檢疫後的採檢結果即使為陽性，其檢體幾已無法培養出病毒，顯示個案已不具傳染力。但若為檢疫期滿後將至醫療機構、長照機構等提供第一線照護服務者，仍須配合規定接受採檢。
指揮中心指出，菲律賓近1週平均日增約2千例確診，截至目前累計確診387161例。考量菲律賓疫情於8月達高峰後趨緩，且檢驗陽性率亦於8月中旬起整體呈下降趨勢，因此指揮中心宣布，自11月9日起，自菲律賓入境旅客的檢疫措施，將比照自其他第三級流行地區的入境旅客。
1.入境前14天內曾有症狀者(含已先自行服藥者)，應主動告知機場檢疫人員並配合採檢或其他必要檢疫措施。2.無症狀者，依規定返家或至防疫旅宿完成14天居家檢疫，於檢疫期滿後再自主健康管理7天。3.移工、境外生等專案對象，依指揮中心相關管理措施辦理。
截至目前，國內累計568例確診，分別為476例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、521人解除隔離、40人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。