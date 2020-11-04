秋冬專案首開第一槍　陳時中：入境有症狀都要2採陰

近日境外移入確診個案不斷新增，中央流行疫情指揮中心今(4)天又公布國內新增一波蘭境外移入確診者，再加上時值秋冬流感好發季節及國際COVID-19(新冠肺炎)疫情仍嚴峻，考量入境有症狀旅客染疫風險較高，指揮中心今天公布，入境有症狀者須完成二次核酸檢測陰性後，才可到防疫旅宿或返家繼續檢疫到期滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀

指揮中心指出，自本(2020)年11月9日起，強化「過去14天內有症狀旅客」的入境檢疫措施如下：

1.

另外先前針對菲律賓入境旅客，今(2020)年9月24日起，國內實施自菲律賓入境旅客皆於集中檢疫場所完成檢疫，並於檢疫期滿前再進行採檢之措施，指揮官陳時中表示，截至11月3日，已採集1294位旅客檢體，其中1268位無症狀者，有9名於檢疫期滿前採檢後確診。

陳時中強調，無症狀感染者經14天檢疫後的採檢結果即使為陽性，其檢體幾已無法培養出病毒，顯示個案已不具傳染力。但若為檢疫期滿後將至醫療機構、長照機構等提供第一線照護服務者，仍須配合規定接受採檢。

指揮中心指出，菲律賓近1週平均日增約2千例確診，截至目前累計確診387161例。考量菲律賓疫情於8月達高峰後趨緩，且檢驗陽性率亦於8月中旬起整體呈下降趨勢，因此指揮中心宣布，自11月9日起，自菲律賓入境旅客的檢疫措施，將比照自其他第三級流行地區的入境旅客。

截至目前，國內累計568例確診，分別為476例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、521人解除隔離、40人住院隔離中。