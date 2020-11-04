《返校》影集殷老師是她！復古妝髮1秒角色上身

《返校》影集今（4）日公布最新角色名單，由實力派華裔演員羅光旭，飾演在翠華中學掌權近30年的關鍵角色「沈敬校長」，而原作經典角色「殷老師」則由有「運動女神」之稱的房思瑜飾演，房思瑜在戲中高雅又充滿堅毅的性格，搭配上英氣挺拔的體態，也讓製作人認證：「她完全就是殷老師本人！」

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▲羅光旭飾演的「沈敬校長」。（圖 / 公視提供）

× ▲羅光旭飾演的「沈敬校長」。（圖 / 公視提供）

於《返校》影集中飾演在翠華中學掌權30年的「沈敬校長」為實力派華裔演員羅光旭，韓國華僑出身的他曾參與過多部韓國知名電視劇與電影，更曾在《鋼鐵雨》、《麻藥王》等知名電影中有關鍵演出。《返校》影集製作人林仕肯、林怡伶回憶，他們是先透過視訊和羅光旭試鏡，言談之間他的生命歷程讓他們瞬間覺得「他就是沈敬了！」除了和飾演其子「沈華老師」的姚淳耀有精彩火花之外，羅光旭回憶起拍戲過程，有一場他和「學妹」李玲葦的對手戲，當他看著李玲葦因受權力威脅而痛哭流涕時，在鏡頭外的他竟也因為太入戲而跟著流淚，他大讚李玲葦：「我演了一輩子的戲，很少會有新演員跟我對戲時，可以讓我感受到他們的情緒，李玲葦真的太厲害！」

▲羅光旭與李玲葦（右）對戲，在鏡頭外被李演技逼哭。（圖 / 公視提供）

× ▲羅光旭與李玲葦（右）對戲，在鏡頭外被李演技逼哭。（圖 / 公視提供）

此外，《返校》影集原作裡的經典角色「殷翠涵」，為讀書會事件中的核心人物，也是60年代前翠華中學校長殷傳良的閨女。最近推出個人寫真且忙著巡迴演出《我們與惡的距離》舞台劇的房思瑜，在《返校》影集中飾演殷老師，製作人回憶，因為她長期有在運動、身材健美，來試鏡時整個人精神奕奕、眼神也相當地堅毅，尤其在穿上殷老師的戲服後，房思瑜整個人的氣質與體態，都散發出一種文人般的英氣挺拔，她的氣質簡直就是為「殷翠涵」這角色而生。

▲▼房思瑜飾演讀書會核心人物殷翠涵。（圖 / 公視提供）

× ▲▼房思瑜飾演讀書會核心人物殷翠涵。（圖 / 公視提供）

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房思瑜也表示，殷老師有著高雅又充滿堅毅的性格，同時充滿良善與關懷、具有在時代下帶領學生追求知識的勇氣，但要如何詮釋一位獨立自主卻又受限於年代既有規範的新女性讓她煞費苦心，而當《返校》影集正式定裝時，復古的妝髮造型讓她彷彿1秒就回到過去「殷老師上身」，也讓製作人當下覺得：「我們選對人了！」