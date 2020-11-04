張博洋撤告韓國瑜 「繼續糾纏對高雄市政幫助不大」
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-11-04 14:45:06
前高雄市長韓國瑜罷免期間，罷韓團體豎立的看板遭韓市府認定違法，掛一面就拆一面，罷韓四君子、台灣基進新聞輿情部主任張博洋代表罷韓團體向韓國瑜等人提告毀損，罷韓成功後即撤告，張博洋認為「罷免結束了，打拼正開始」，繼續跟韓國瑜糾纏對高雄的市政幫助不大。
張博洋今（4）日指出，其實決定撤告也一段時間了，抱歉沒跟大家打聲招呼，就做了這個決定，就是不希望大家花力氣在這件事情上頭，當初提告是為了對抗市政府對於公務執行的不公平，也讓民眾知道，罷免方遭遇到國家機器選擇性執法的壓力。張博洋感謝6月6號罷韓投票當天，高雄市民用選票對這樣子的市府做出抉擇，但身為一個市民應該要「做該做的事」，但不一定是會爽的事，繼續跟韓國瑜糾纏，可能維持網路聲量，也可以一吐心裡的不爽，但這對高雄的市政幫助不大，現階段，市政如何重新上軌道，才是高雄最應該積極面對的事。張博洋強調「罷免結束了，打拼正開始」、「一起繼續向前吧，高雄」，網友也表達出支持之意「興訟曠日廢時，時間另做他用很好」、「專心處理高雄大小事，讓台灣更美麗」、「幫忙市民監督市府運作最重要，市民福祉優先」、「高雄繼續向前行」。