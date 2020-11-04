張博洋撤告韓國瑜　「繼續糾纏對高雄市政幫助不大」

「罷免結束了，打拼正開始」

繼續跟韓國瑜糾纏對高雄的市政幫助不大

我是廣告 請繼續往下閱讀

其實決定撤告也一段時間了，抱歉沒跟大家打聲招呼，就做了這個決定

就是不希望大家花力氣在這件事情上頭，當初提告是為了對抗市政府對於公務執行的不公平，也讓民眾知道，罷免方遭遇到國家機器選擇性執法的壓力。

張博洋感謝6月6號罷韓投票當天，高雄市民用選票對這樣子的市府做出抉擇，但身為一個市民應該要「做該做的事」，但不一定是會爽的事，繼續跟韓國瑜糾纏，可能維持網路聲量，也可以一吐心裡的不爽，但這對高雄的市政幫助不大，現階段，市政如何重新上軌道，才是高雄最應該積極面對的事。

張博洋強調「罷免結束了，打拼正開始」、「一起繼續向前吧，高雄」，網友也表達出支持之意「興訟曠日廢時，時間另做他用很好」、「專心處理高雄大小事，讓台灣更美麗」、「幫忙市民監督市府運作最重要，市民福祉優先」、「高雄繼續向前行」。