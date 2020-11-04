巷仔內／網軍中央廚房或是黨政不分家？

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簡單來說，其實行政院正陷入了一個兩難局面，到底要承認行政院發言人室是「網軍中央廚房」，或者要承認行政院是以黨領政、黨政不分？
今年9月，日本著名的連鎖餐廳大戶屋，遭對手コロワイド（Colowide）集團惡意併購，宣告「現點現做」不敵「中央廚房」的競爭。而從今天的事情來看，就連網軍、政令宣導，看樣子也得有個「中央廚房」才是上策。
昨日報導的媒體指出，10時許拍攝到政院幕僚正在製作圖表，不到11時，圖表就出現在陳嘉行臉書，11時出頭，也出現在臉書粉專「我是台灣人．台灣是咱的國家」。到了11時20分左右，圖表才出現在桃園市議員王浩宇臉書上；而立委王定宇則是等到下午13時許才貼文。
政院幕僚製作的圖表，為什麼不是先發布在蘇貞昌的臉書，又或是行政院的臉書專頁？唯一合理的解釋，就是行政院本身是網軍圖表的「中央廚房」，透過與網紅、粉專合作或是契約，進行台灣版的「大內宣」。
若丁怡銘所說為真，圖表是提供給民進黨團立委說明之用，那麼，又為什麼會先出現在網紅及特定立場粉專上？反而身為立委的王定宇，直到下午才發文？以這樣的速度及效率，所謂的網紅及特定立場粉專，背後的管理員到底為何？恐怕也不是發言人隨便說兩句就可以糊弄過去的。
不過，既然行政院發言人都出來說明了，那麼，我們就當他說的是真話好了。但是，問題又來了。
依丁怡銘所說，周姓幕僚是行政院幕僚，那麼，為什麼所製作出來的圖表卻不是由行政院的粉專，或是蘇揆的粉專發布，而是交由執政黨籍的立委發布？領著行政院的薪水、卻做著立法院的事？唯一的共通點是兩者都是民進黨籍，這難道不是「以黨領政」、「黨政不分」？難道不需要「轉型正義」一下？
更妙的是，如果真的製作圖表的目的，是提供給立委使用，那麼，網紅及特定立場粉專，又為何會先得到相關圖表？其中又有沒有什麼貓膩？就引人瑕思了。
所以，行政院到底是「網軍中央廚房」，又或是「黨政不分」？政院回應前，恐怕要仔細沙盤推演一下。
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