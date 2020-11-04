東洋代理德疫苗破局挨轟「炒股」　陳時中：沒有誇大

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東洋代理德疫苗破局挨轟「炒股」　陳時中：沒有誇大

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-04 14:48:04｜update2020-11-04 14:50:33

▲全球致力研發有效的藥物及疫苗對抗新冠肺炎。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣東洋藥品宣布，代理德國新冠肺炎疫苗破局。（圖／美聯社／達志影像）
台灣東洋藥品，日前大陣仗宣布將取得德國BioNTech(BNT)新冠疫苗代理權，股價還因此大漲，但卻在昨（3）天緊急發布聲明，宣布合作破局。
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這樣的結果，讓東洋遭到質疑是否炒股，對此陳時中也在疫情例行記者會上回應，他認為東洋公布在磋商中，都是上市公司應該做的事情，沒有虛為誇大。至於疫苗購入破局，是否造成經濟衝擊，陳時中強調：「台灣是全世界經濟衝擊最小的，第3季經濟成長率還有3%多，全世界沒有這麼高的」。
對於東洋炒股一說，陳時中認為金管會當然可以調查，但在他所知道的，他們發布沒有誇大不實的部分，另外，對於未來台灣是否還有機會購入BNT疫苗，陳時中提到，有任何的管道，合理的情況下都會來爭取。

至於國內的疫苗廠進度，陳時中表示，相關廠商陸陸續續會在年底進入到2期，指揮中心也會輔導且積極協助。另外有媒體追問，國光新冠肺炎疫苗生產進度是否落後？陳時中則表示，國產疫苗希望做得快，但是有安全跟稽查的點，行政上希望不要拖延，也希望臨床實驗協助募集到一定的人，但沒辦法跳開很多必要環節，他強調，國光並沒有比較慢，還是照時程在走。

至於國內疫情狀況，專家小組召集人張上淳表示，目前40名確診病患還在住院隔離中，因為陸陸續續有新的境外移入個案，但大部分都還是輕症，其中有3個肺炎個案，其中一個比較嚴重一點，不過張上淳強調，情況也都還算穩定，目前在醫院沒有任何一個危及生命的個案。

截至目前累計568例確診，分別為476例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、521人解除隔離、40人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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