校園禁萊豬只靠契約？陳玉珍：蘇貞昌去問你金孫可不可以
校園禁萊豬只靠契約？陳玉珍：蘇貞昌去問你金孫可不可以
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-04 14:56:06｜update2020-11-04 15:01:52
立法院教育文化委員會2日審查學校衛生法修法草案，在野黨立委原本想將「禁止含有萊克多巴胺的美豬進入校園」寫入法律條文中，未料遭到教育部、民進黨立委封殺。今（4）日民進黨團開記者會聲名，指出用契約的方式就能要求廠商優先用國產、不含瘦肉精的豬肉。國民黨立委陳玉珍直嗆「教育部、民進黨立委行動上就是不支持禁止萊豬入校園，呼籲蘇貞昌聽不到人民、國會議員的心聲，可以去問問你家金孫的心聲。」
教育文化委員會2日經過8個多小時的審查，在野黨立委們提出多項修正案，希望配合教育部長潘文忠喊出「萊克多巴胺禁止進入校園」，用法律的方式落實，但修法的最後關頭，潘文忠噤聲，民進黨團立委則以表決封殺提案，僅讓教育部修訂採購合約範本，規定肉類加工製品一律要使用國產在地生鮮食材。國民黨團總召林為洲指出，學校和廠商採購契約怎麼寫，都是經由《學校衛生法》的授權，若《學校衛生法》沒有限制廠商一定要用在地、國產豬肉，或禁止使用含有萊克多巴胺的豬肉，即便廠商違反契約內容，都可以跟學校打官司，形同給廠商闖關的機會。
國民黨教育文化委員會召委萬美玲則對民進黨立委表達同情，因為他們也有選區壓力，卻為了黨意不得不硬著頭皮護航萊豬，「有民進黨委員說對萊豬的恐懼都是炒作的，我不曉得是誰炒作，這是所有老師跟家長都擔心，禁令沒有法源依據，家長怎能放心？」
立委蔣萬安指出，教育部修改契約，將針對違約廠商記點，最重有可能停止合約完全無濟於事，他批評「為什麼要事後發現才來中止合約？等到那時孩子早就吃進很多含有萊劑的豬肉，為什麼不在一開始就修法杜絕？」立委陳玉珍則諷刺行政院長蘇貞昌家天下的心態，要他比照之前學校全面裝設冷氣的政策，回家去問問他的孫子對於進口萊劑、校園食安不嚴謹的看法，「你回家去問孫子『同學的爸媽是不是都反對萊豬入校園？』你聽不到國會議員心聲、百姓心聲，你回去聽聽孫子心聲」。