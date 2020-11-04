參與秋鬥反萊豬遊行 民眾黨：立委都會參加、主席不一定
參與秋鬥反萊豬遊行 民眾黨：立委都會參加、主席不一定
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-04 15:11:51
秋鬥遊行22日即將登場，主題為反對含有瘦肉精的美豬進口。而台灣民眾黨在經過今天（4日）的黨政會報後，確定黨內五名立委以及相關人員，都會走上街頭參與秋鬥反萊豬。不過對於身兼黨主席的台北市長柯文哲會不會參與，秘書長謝立功則語帶保留，表示主席當天有行程，用什麼型態參與，目前還在最後評估。
謝立功在黨政會報後出面接受媒體訪問，表示秋鬥是非常有歷史的，「秋鬥議題很多，特別這次針對來豬議題是大家特別關切的，我們希望能夠明白標示萊豬議題以外，當然還有各個不同的四個議題。」謝立功說，「希望透過這次讓所有我們的支持者、國民，對於民進黨執政這些令人髮指的惡行，透過這個機會大家一起上街頭。除了我自己，我們五位委員，我們會發動所有認同活動的人參與」。不過外界也好奇，原本有意參與秋鬥遊行的柯文哲，是否會以個人身份走上街頭？對此謝立功則語帶保留，表示主席本身因為他是台北市長，也是執法者，他百分之百支持，至於用什麼型態參與，目前還在最後評估，包括他當天也還有其他行程。而黨內人士則指出，由於秋鬥遊行地點在台北市，由市府所管轄與執法，身為首都市長的柯文哲，身份有些尷尬，所以還在考慮是否要參加。