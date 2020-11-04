蛋黃哥慵懶機首度執飛 長榮集團送員工偽出國旅遊
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-04 15:13:19｜update2020-11-04 15:14:29
長榮集團旗下長榮海運、長榮國際、長榮鋼鐵等公司，規畫類出國員工旅遊包機專班，讓員工及親友免費搭乘長榮航空彩繪機出遊，藉以活絡航機及組員，目前已規畫超過 35 次航班，逾 6 千名員工報名參加，首班機將於 11 月 7 日出發，並首度使用蛋黃哥慵懶機執飛。
長榮集團表示，在嚴峻的疫情之下，目前集團營運狀況行有餘力的公司，以行動支持同集團的航空產業，希望能略盡綿薄之力，共同度過難關，目前初步已向長榮航空提出超過 35 班的包機需求，並使用三麗鷗彩繪機執行飛行任務，此員工專案航班於 11 月 7 日陸續開始已預排到明年元旦，首發航班由長榮海運承包。長榮集團指出，長榮航空在疫情期間不斷尋求拓展各種新商機的可能性，除了規畫類出國專案航班外，也推出客製化包機、包艙、包區的安心旅遊，並推出機長、空服、空廚的體驗營，努力降低疫情帶來的衝擊，讓員工能安心的堅守工作崗位。長榮集團說，旗下各公司每年皆有規畫員工旅遊，今年加碼贈送員工及親友一場類出國之旅，每名員工皆有 4 個免費名額，分別有桃園及高雄出發航班，讓南、北部員工能夠享有此福利，海外員工則可讓其家屬能夠報名參加，並贈送巧克力等伴手禮。