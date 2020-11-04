淡海輕軌藍海線15日通車營運 持電子票證可免費搭
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-04 15:39:30｜update2020-11-04 17:24:40
新北市長侯友宜4日宣布，淡海輕軌第一期藍海線將於11月15日上午10點，在淡水漁人碼頭站辦理通車典禮，下午2點起藍海線正式營運，藍海線新增3站區間，包括台北海洋大學站、沙崙站和淡水漁人碼頭站，民眾持電子票證可免費搭乘，為期1個月。
新北市政府10月26日完成營運前改善事項並提報交通部核准營運，交通部4日正式函發營運許可，在15日通車典禮當天，還有藍海嘉年華以及煙火秀，新北市府邀請民眾搭乘淡海輕軌同樂。新北市長侯友宜表示，淡海輕軌第一期藍海線與綠山線濱海沙崙站銜接，新增3座平面車站，包含淡水漁人碼頭站、沙崙站、台北海洋大學站，11月15日上午10點舉辦通車典禮，下午2兩點正式營運，從紅樹林站至淡水漁人碼頭站單程票價30元，藍海線通車日起一個月，民眾持「電子票證」即可免費搭乘淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站間的新增路段，另搭乘淡海輕軌只要行經新增三站之里程也將免費。
藍海線通車後，淡海輕軌將採2種營運模式，分別為紅樹林站至崁頂站，以及紅樹林站至淡水漁人碼頭站，與綠山線重疊路段班距縮短到尖峰6分鐘、離峰7.5分鐘，將可提升整體運量。新增的三座車站旁，均設有公車、YouBike等轉乘設施，將與淡水周邊觀光景點連結，帶動淡水觀光交通新氣象。目前規劃在通車典禮當天下午2點，淡海輕軌第一期藍海線正式營運，並於漁人碼頭觀海廣場舉辦嘉年華會，有劇團表演、園遊會以及煙火秀，民眾搭乘輕軌至淡水漁人碼頭站，就能欣賞璀璨的海上高空煙火。