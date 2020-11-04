美總統大選開票趨勢　趙君朔：賓州是川普決勝關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙君朔指出，賓夕法尼州在這次選舉是很大的亮點，許多選前分析都將重點放在賓州，連《金融時報》也說，拜登要贏 270 票不一定要拿下賓州，但對川普來說賓州比佛州要來得更重要。賓州共有 66 個郡，人口結構中雖然有很多民主黨支持的白人，但在 2016 年卻改為投給川普。
趙君朔分析，賓州勝負的關鍵是「壓裂」（ Fracking ）因為西半部的產業外移非常嚴重，經濟上很大程度依靠當地的油業，而拜登多次提出要禁止壓裂法開採頁岩油，這也是為什麼當地的大報《逼茲堡郵報》在選前打破多年的立場支持川普，直言無法投給可能要禁止壓裂的候選人。
民調與投票的落差
趙君朔分析，在投票日（ 3 ）前，各家民調普遍預測民主黨候選人拜登會勝出，但就目前趨勢來看，川普的支持度和民調有明顯落差。趙君朔分析，未來美國主流機構、政治人物、媒體不受到信賴的問題，必須交由專家改進。而民調與實際情況的落差，可能是社會崩解、動亂紛爭的開端，因為當民眾不信任主流的意見，將更容易走向極端。
趙君朔也提醒，皮尤研究中心（ Pew ）的數據顯示，美國民眾對主流機構的信賴度下降，另一面方面，中國權威體制下的民意調查結果卻顯示 91% 的受訪者對中共執政滿意，兩方強烈的對照，是自由民主社會的隱憂，化解爭端、彌平分裂將是美國未來最大的挑戰。
國會兩院的選情
參議院部分，共和黨 45 席，領先民主黨 44 席，有 11 席暫時不確定，如果參眾兩院能夠隨著川普的「紅潮」逆轉，將會對未來 4 年的執政非常有幫助。趙君朔指出，在疫情前的紓困案，眾議院議長裴洛西和川普互相僵持不下，但經濟依靠中國又會帶來副作用，因此共和黨若保住參議院的控制權，同時逆轉眾院，將會在推動政策上更加有利。
川普未來要面對的問題
趙君朔指出，川普在 1 月 20 日前，必須大刀闊斧的作為包括改革選舉體制，防止技術性問題，比方說選舉當天才寄出的郵寄選票，有些州到選舉日（ 11 月 3 日）後 5 天都能夠接受，若川普在某些州的領先不夠大，民主黨可能因此力爭翻轉的可能，重演 2000 年選舉結果接近而造成的爭議，未來幾天最值得觀察的州就是關鍵州賓夕法尼亞州。
趙君朔表示，必須密切觀察選舉結果造成的社會紛爭、分裂，如果選舉結果在未來 2、3 天被挑戰，可能減弱美國在全球民主價值的領導地位，影響美國－歐洲、美國－中國的關係。
內政方面，川普可能會更加積極的修改歐巴馬健保，歐巴馬的政策雖然照顧到廣大的弱勢階層，但也造成財政負擔，因此許多中產階級相對支持川普的改革。
趙君朔表示，川普於 2018 年發動美中貿易戰，2019 年貿易逆差雖然有縮小，但遇到新冠肺炎疫情大流行。相對其他地區，中國復工速度較快，加上 3C 產品在居家工作時需求大量增加，美國對中國的貿易逆差又再次擴大，川普未來能不能製造業回流也是重要的挑戰。川普對中國進口產品加關稅的政策已經開始讓製造業回流，但是速度不夠快，讓廠商回到美國，或是至少北美自由貿易區，提振經濟將會非常有利穩定社會
外交方面，趙君朔指出，對歐洲國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）尋訪歐洲各國，提醒各國團結。下一步川普應該改變強硬的態度、避免發動貿易戰；在亞洲最重要的問題，就是體制化四方安全（ Quad ）對話，並且嘗試納入台灣的角色。台灣政府也應該考慮在川普連任的情況下，如何深化美台合作關係，或是準官方關係。