美選戰況激烈！男不解若「選舉人跑票」會怎樣　答案曝光

2020年牽動全球局勢的美國總統大選，選戰進入倒計時，川普及拜登兩位候選人戰況激烈，而美國總統選舉採「選舉人制度」，計票則是採取「勝者全得制」原則，各州選舉人票之和，即為該候選人最終獲得的總選舉人票，不過，也有男網友表示，假如「美國的選舉人跑票會怎樣」，貼文一出，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在PTT以「美國的選舉人跑票的話會怎樣」為題發文，表示美國大選制度就是各州投票，選出代表的選舉人，然後選舉人再投總統，而選舉人當然有各自代表的立場，「但是不會跑票嗎」。他也提到，畢竟台灣的議長院長選舉都會跑票了，因此好奇發問「美國的選舉人跑票的話會怎樣，有八卦嗎」？

▲有網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

事實上，美國各政黨在選舉年，都會在黨員中挑出「選舉人」，不過根據美國聯邦憲法第二條，「參議員、眾議員，以及在美國聯邦或州政府任職的人，都不能擔任選舉人」。也因為選舉人票「勝者全拿」，各州選前也都會要求選舉人「宣誓」，保證會將票投給該州勝出的候選人。





但是，若選舉人投的票與該州選民投出的總統人選有衝突時，就是「跑票」，而這些跑票的選舉人則被稱為「失信選舉人」（Faithless elector），像是上一屆選舉時，就出現了7名失信選舉人，創下歷史新高。當時川普拿下的德州，有2名選舉人跑票；希拉蕊更失去了5張選舉人票。

但因為美國總統大選尚未出現因為選舉人失信，改變了大選結果的案例，不過也因為上一屆大選時，華盛頓州共有4名失信選舉人違背承諾，遭罰款各1000美元。其中也有三人因此告上法院，經多年訴訟後，聯邦最高法院也在今年7月才做出裁決，認定「各州有權利對失信選舉人予以免職或懲罰」。（編輯：郭佩蓉）