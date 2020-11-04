北市反萊豬食安自治條例 國民黨團議員挾人數優勢過關
北市反萊豬食安自治條例 國民黨團議員挾人數優勢過關
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-04 15:51:26
台北市議會今天（4日）審查北市食安自治條例修正案，上週大會因為國民黨籍議員出席人數不足，而導致無法進行二讀，而會後總召陳重文隨即祭出甲級動員令，要求黨團所有議員以及親藍的無黨籍議員都要參與大會。而今天憑藉人數優勢，透過表決的方式強勢將條例修正案過關，之後也將由台北市政府衛生局送交行政院核定。
台北市議會今天下午舉行大會，會中審議法規委員會所提出的食安自治條例修正案，而民進黨團幹事長王閔生則提出修正動議，將修正案中的「豬肉」改為「所有肉品」，不過卻遭到國民黨議員反對，雙方一度對於該修正動議是否能進入表決，發生嚴重爭執。最後國民黨議員挟人數優勢，否決民進黨團提案後，又通過法規委員會所提出的食安自治條例修正案。王閔生在會後表示，國民黨團只否決豬肉但放行其他肉品含有瘦肉精，根本就是政治操作。「但若為民眾健康，應將所有肉品納入都不得檢出，難道不能吃瘦肉精豬肉，就可以吃瘦肉精牛肉？」王閔生說，「尤其總統馬英九在2012年開放美牛後，美牛進口已經從一點八萬噸增加到六點八萬噸，每人每年都要吃掉三公斤含有瘦肉精的美國牛肉，這不是政治操作嗎？國民黨要以政黨對抗，這是台北市民之福？」不過陳重文則表示，民進黨現在用的手段，都僅是透過嘴巴論述而已。「國民黨團反對的不是納入所有肉品，而是反對民進黨團提出的修正動議，民進黨團修正動議並沒有法條罰則的相對應，批評民進黨提案根本是『竹篙假裝菜刀』。」陳重文說，「民進黨不僅有推延戰術，還令人質疑是受了黨中央的壓力，這次國民黨團為了幫民眾健康把關，除豬肉瘦肉精零檢出還增訂罰則，但民進黨卻是從中央到地方政治操作」。