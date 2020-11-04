處理海洋廢棄物 海洋委員會舉辦台灣海洋青年論壇
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-11-04 16:13:13
行政院海洋委員會於今(4)日上午，在高雄軟體園區智崴集團會議廳，舉辦運用循環經濟模式處理海洋廢棄物線上研習活動。
海洋委員會與美國在台協會高雄分處為鼓勵青年學子關注海洋所面臨的危機與挑戰，舉辦台灣海洋青年論壇，以運用循環經濟模式處理海洋廢棄物進行線上研習。海洋委員會副主任委員蔡清標在致詞時表示，海洋委員會與美國在台協會高雄分處共同舉辦此一海洋青年論壇的目的，是在提高台灣青年對海洋面臨的重大議題的認識，希望能啟發下一代，鼓勵他們發揮創意來解決海洋複雜的問題。
會中邀請美國海洋廢棄物處理專家，加州海岸委員會海洋廢棄物計畫經理Mr. Eben Schwartz以「拒絕塑膠依賴，加州減塑大作戰」為題作專題演講，分享他在加州與數百個非營利組織、地方政府機構及企業夥伴合作，共同協調海灘和海岸線清理工作，並研擬長期政策，從源頭杜絕污染的經驗，盼與會者共同愛護海洋，為減少海洋垃圾盡一份心力。會中並安排高雄中學及左營高中聯隊等6組晉級團隊，針對海洋議題進行專題發表，經評審結果，由屏東高工抱走首獎3萬元獎金，以資鼓勵。