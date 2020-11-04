免費體驗韓服吃韓式炸雞 大邱、務安周末辦快閃趴推觀光
免費體驗韓服吃韓式炸雞 大邱、務安周末辦快閃趴推觀光
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-04 16:16:19｜update2020-11-04 16:16:23
為宣傳疫後觀光，韓國觀光公社台北支社 11 月將以大邱、務安 2 大城市為主題，於台中及台北舉辦快閃趴，現場將有限量韓國美食免費提供民眾試吃，另外也能體驗換穿韓服，與大邱、務安知名景點拍照打卡，同時也舉辦網路宣傳活動，加闖關遊戲或填寫問券，都有機會參加抽獎拿掃地機器人、藍芽耳機等好禮。
韓國觀光公社台北支社代支社長姜性在表示，台灣朋友已經非常熟悉首爾、釜山、濟州這三個地方的風光，但韓國還有很多具有地方特色的旅遊目的地，而且還可以從台灣直飛到各個城市。姜性在說，通過大邱、務安國際機場，旅客可以直達完整保存韓國傳統文化原型的慶尚北道、美味之鄉全羅南道，雖然現在無法出國，但希望藉由這次活動，讓台灣朋友感受到韓國地方城市的魅力，也希望大家疫後有機會可以利用大邱或務安機場實際訪問韓國，感受更多不一樣面貌的韓國。韓國觀光公社台北支社說明，快閃趴將於 11 月 7 日、 8 日於台中新光三越大遠百中間廣場，以及 11 月 14 日、 15 日於西門町紅樓北廣場舉辦，民眾可體驗換穿韓服，與大邱、務安知名景點拍照打卡，活動入口登機證還兌換炸雞、年糕等韓國美食。此外， 11 月 6 日至 12 月 3 日另舉辦網路活動，民眾參加闖關遊戲或填寫問券，有機會參加抽獎拿掃地機器人、藍芽耳機、咖啡券等好禮。