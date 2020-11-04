號召支持者放下旗幟上街頭 江啟臣：與反萊豬聲音站一起
號召支持者放下旗幟上街頭 江啟臣：與反萊豬聲音站一起
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-04 16:41:08
國民黨主席江啟臣今天（4日）下午前往黨中央召開例行中常會。而會中也針對22日即將登場的秋鬥反萊豬遊行發表談話，江啟臣表示，呼籲支持者以及所有黨公職人員，一同前往遊行活動，「放下我們的旗幟，穿上黑色衣服，跟憤怒的人民站在一起，共同反對危害下一代健康的瘦肉精豬肉！」
江啟臣在中常會上的致詞時表示，「健康無可取代，下一代的健康，更不是貿易談判的籌碼。蔡英文總統突襲式的宣布開放瘦肉精豬肉進口，教育部雖然函請各級學校供應膳食，一律採用國內生產及國內產地的豬肉。」江啟臣說，「但是面對在野黨提出校園禁用瘦肉精肉品的修法提案，民進黨立法委員，仍舊屈從黨意投下反對票，無視場外家長團體代表的憂心與吶喊，雙手高舉蔡英文總統的意志，雙腳踐踏民意與下一代的健康」。江啟臣強調，國民黨團堅持營養午餐「契約載明禁用萊豬入法」，就是要用最嚴格的標準來要求校園的食品安全，避免廉價的瘦肉精豬肉，流向成本管控最嚴格的校園團膳。「民進黨政府無力面對外部壓力，執意開放瘦肉精豬肉，也不願具體研擬配套措施，就是將下一代的健康曝露在健康風險之下，我們沒有辦法接受！」而針對22日即將登場的秋鬥遊行，定調主題為「反萊豬」，江啟臣也號召支持者多多參與。「我們更要用具體的行動，與人民反對的聲音站在一起。我要邀請我們所有的中常委，還有所有的黨公職人員、支持者，在11月 22日下午一點，前往凱達格蘭大道集結。」江啟臣說，「放下我們的旗幟，穿上黑色衣服，跟憤怒的人民站在一起，共同反對危害下一代健康的瘦肉精豬肉！反對雙重標準的民進黨！更要反對一黨獨大的綠色黨國體制！」