國際獅子會300-C1區熱心公益　慨贈2輛文康車造福銀髮族

國際獅子會300-C1區熱心公益，今天捐贈2輛文康休閒巡迴車，由台中市府社會局長彭懷真代表接受，彭懷真表示，文康休閒巡迴車彷如「行動長青學苑」，上山下海全台中跑透透，提供偏鄉長輩文康休閒娛樂，感謝獅友們熱心捐贈。

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國際獅子會300-C1區總監莊長光說，獅子會長期關懷社會，提倡服務精神，透過「公益心 獅子情」愛心園遊會匯聚獅友愛心，捐贈2輛老人文康車，藉此拋磚引玉，讓社會大眾看到偏遠地區長輩的需求，號召更多團體響應做公益。

老人文康車配備多種專為長輩打造的設施，包含液晶電視、卡拉OK伴唱機、DVD播放機、血壓計、飲水設備等，「上山下海」全台中走透透，將休閒娛樂與社福資訊「宅配」到偏鄉，縮短城鄉差距，很受長輩期待。



▲國際獅子會300-C1區熱心公益，前後已捐六輛文康車給台中市，將歡樂與服務宅配偏鄉，造福長輩。（圖／台中社會局提供）

社會局長彭懷真感謝國際獅子會300-C1區捐贈老人文康車，以行動支持社會福利，並與市府共同推動在地化預防照顧服務，彭說，未來台中市將有10輛老人文康車，數量全國第一，其中八輛是獅子會贈送，希望藉由文康車宅配歡樂與服務，鼓勵長者走出戶外、參與社區活動，享受高品質的老年生活。





老人文康車去年提供巡迴服務2417場次，服務5萬1167人次，今年度服務場次預計達到2586場，較去年增加172場，增加2台文康車之後，可服務更多偏遠地區長輩。

彭懷真盼有效縮短城鄉差距及促進長者社會參與，並提升長者對社會福利的認知，讓長者活躍老化、在地老化，達成福利服務普及化目標。