美大選開票陷膠著！台幣上下震盪4角 收盤貶回29字頭
美大選開票陷膠著！台幣上下震盪4角 收盤貶回29字頭
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-04 17:13:47
美國總統大選開票陷入膠著，即便川普及拜登皆取得部分勝利，但在關鍵州結果仍未明朗，美股期指震盪，新台幣兌美元今（4）日在中央銀行尾盤再進場調節下，再度由升翻貶，並重回「29字頭」，收在29.006元、貶值8.6分，上下震盪達4角，這也是自10月6日後新台幣收盤再現「29字頭」，台北外匯經紀公司成交量9.63億美元。
雖然在美股大漲之下，台股今日開高走高，終場大漲131.89點，收在12867.9點，3大法人也買超台股合計新台幣99.18億元，其中外資買超61.45億元，但國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元是偏弱。今日韓元收貶在1137.7韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價雖然上調186個基點，但離岸及在岸人民幣走弱，新台幣兌美元則是先升後貶，上下震盪4角。匯銀人士指出，新台幣兌美元今日早盤以28.90元、升值2分開出後，一度衝上28.606元、強升3.14角，但由於美國總統大選開票陷膠著，市場趨向觀望，新台幣兌美元未進一步升破28.6元，也未超過前一交易日高點28.583元，新台幣實質表現也是偏弱，尤其尾盤在亞幣走弱之下，央行也順勢進場調節，新台幣兌美元最後不僅再次升翻貶，更拉回至「29字頭」，收29.006元、貶值8.6分，這也是相隔近1個月再度見到29字頭。