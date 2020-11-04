獨／星二代自爆遭「她」狠酸　本土劇女神回應了

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獨／星二代自爆遭「她」狠酸　本土劇女神回應了

記者薛羽彤/台北報導

calendar_today2020-11-04 17:16:21｜update2020-11-04 20:00:09

▲曾治豪（左）在節目上透露自己被一線女明星酸言酸語對待，網友瘋猜是李燕。（圖 / 翻攝小明星大跟班YouTube、李燕臉書）
▲曾治豪（左）透露自己被一線女明星酸言酸語對待，網友瘋猜是李燕。（圖 / 翻攝小明星大跟班YouTube、李燕臉書）
藝人曾治豪從歌唱節目《超級星光大道》出道，同時他也是已逝藝人賀一航的兒子，近日他上節目《小明星大跟班》爆料幕後事件，他提到自己第一次拍8點檔，因是演員界的菜鳥，誤坐到某位一線女星的位子，卻被她反嗆「你出道多久了」，曾治豪在節目上都用「某某」二字稱呼該女星，加上後面提到王識賢暖舉，讓網友瘋猜主角是李燕，對此李燕也回應：「我完全沒印象有這件事。」
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▲曾治豪曝當年第一次拍8點檔，誤坐某位女星位子。（圖
▲曾治豪曝當年第一次拍8點檔，誤坐某位女星位子。（圖 / 翻攝小明星大跟班YouTube）
曾治豪在節目中表示，因誤坐到該女星的位子，被本人嗆聲「你出道多久了」還加上一句「這個椅子好坐嗎」，他才驚覺自己犯錯並離開向對方道歉，爾後出外景該女星請大家喝飲料，唯獨他沒有，發現自己開始被排擠，之後拍戲走位時該女星擋到曾治豪畫面，導演提醒後，她說：「真對不起喔，擋到賀大哥兒子吃飯喔！」酸言酸語讓主持人吳宗憲也嚇到。
▲曾治豪透露該女星對他酸言酸語。（圖
▲曾治豪透露該女星對他酸言酸語。（圖 / 翻攝小明星大跟班YouTube）
此外，曾治豪某次拍外景沒坐到公務車，同劇大哥王識賢發現後親自載他到現場，並交代工作人員「下次記得帶上這個弟弟」，讓曾治豪很是感激，從此在拍攝現場也順利許多。雖然曾治豪沒提及該女星的名字，但從「某某」二字，以及王識賢、第一次拍8點檔等線索，網友紛紛猜測該戲就是《甘味人生》，女星就是李燕，《NOWnews今日新聞》致電李燕詢問此事，她雲淡風輕地說：「我完全沒印象。」

▲曾治豪曝王識賢暖舉。（圖
▲曾治豪曝王識賢暖舉。（圖 / 翻攝小明星大跟班YouTube）
李燕一開始表示，因自己只有演《甘味人生》前段，加上時間久遠，所以不記得有跟曾治豪對過戲，「曾治豪有演《甘味人生》嗎？前面還是後面進來的？」聽聞飲料事件、拿賀大哥嗆聲，她笑說：「這很無聊欸，誰會幹這種小鼻子小眼睛的事，到底誰會做這麼幼稚的事？」最後她無奈表示，因王識賢、8點檔這些線索就被網友瘋猜是自己，不知到底要回應什麼，並強調：「我不記得我有做過這件事」，否認自己為事件中女主角。
▲李燕表示自己不記得有做過這些事。（圖
▲李燕表示自己不記得有做過這些事。（圖 / 翻攝李燕臉書）
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▲▼網友瘋猜曾治豪說的人是李燕。（圖 / 翻攝小明星大跟班YouTube）
▲網友瘋猜曾治豪說的人是李燕。（圖
 
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