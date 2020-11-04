PChome首度結盟中華電信攻戰雙11！詹宏志：不再當獨行俠

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詹宏志在致詞時表示，此次將會是台灣連結最多使用者公司的一個合作，這也是非常難得可貴的，他回想不久前還曾在內部開會的場合和同事說，未來幾年公司會有幾個重要的新方向要追求，一是內部要尋求整合，因過往要求獨立自主、不要連累別人，有著新創公司的精神，卻讓力量與服務分散；二是對外廣泛結盟，改變以往都是埋頭苦幹，少與外界朋友打交道、像獨行俠的文化。
詹宏志說，網路公司的特質就是要與各種人做連結，過去避免與外界企業打交道並不是公司原意，而現在我們有如此大的流量與忠實的使用用戶，我們希望能夠將這些與所有的朋友一起分享共用，創造更多的價值給共通的用戶們，而結盟的對象則是不拘大小都要合作。
詹宏志也興奮地表示，如今第一個完成的結盟便是「宇宙最大咖」中華電信，而兩公司彼此都認為過去服務的人數非常多，但彼此卻只專注在自己的服務上，但事實上各自的使用者需要更多的服務，因此這次一同攜手合作，希望能夠提供給合作方更多的價值，他也相信，這些合作可以帶來的力量是有非常多的潛力，今日雙11的優惠發布指示一個起點，而所有的消費者都會是一個贏家。
中華電信董事長謝繼茂則說，這次和網路家庭合作，嘗試打造、展開嶄新的商業銷售模式，期望能借重PChome在電商界的經驗，發揮電信與電商的優勢，來激發出雙方的合作綜效。