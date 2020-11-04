PChome首度結盟中華電信攻戰雙11！詹宏志：不再當獨行俠

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PChome首度結盟中華電信攻戰雙11！詹宏志：不再當獨行俠

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-04 17:09:52｜update2020-11-04 17:14:43

PChome首度結盟中華電信攻戰雙11
▲網路家庭董事長詹宏志宣布首度結盟企業為「宇宙最大咖」的中華電信。（圖／賴志昶攝, 2020.11.04）
PChome24h購物宣布與中華電信攜手合作，首戰雙11共創美好生活，網路家庭董事長詹宏志今（4）日表示，今年網家推出線上到線下的虛實整合消費，廣泛結盟，改變以往埋頭苦幹像「獨行俠」的文化，希望能將流量與忠實用戶一同分享共用，創造更多的價值，而首先結盟對象便是「宇宙最大咖」中華電信。
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雙11電商購物大檔即將到來，網路家庭董事長詹宏志今日出席雙11優惠發布記者會，宣布將攜手國內電信龍頭「中華電信」，首次合作搶攻雙11虛實整合商機，要將PChome 24h購物消費場域積極延伸至中華電信實體門市，透過跨界營銷策略，整合服務、祭出更多價值給所有消費者。
詹宏志在致詞時表示，此次將會是台灣連結最多使用者公司的一個合作，這也是非常難得可貴的，他回想不久前還曾在內部開會的場合和同事說，未來幾年公司會有幾個重要的新方向要追求，一是內部要尋求整合，因過往要求獨立自主、不要連累別人，有著新創公司的精神，卻讓力量與服務分散；二是對外廣泛結盟，改變以往都是埋頭苦幹，少與外界朋友打交道、像獨行俠的文化。

詹宏志說，網路公司的特質就是要與各種人做連結，過去避免與外界企業打交道並不是公司原意，而現在我們有如此大的流量與忠實的使用用戶，我們希望能夠將這些與所有的朋友一起分享共用，創造更多的價值給共通的用戶們，而結盟的對象則是不拘大小都要合作。

詹宏志也興奮地表示，如今第一個完成的結盟便是「宇宙最大咖」中華電信，而兩公司彼此都認為過去服務的人數非常多，但彼此卻只專注在自己的服務上，但事實上各自的使用者需要更多的服務，因此這次一同攜手合作，希望能夠提供給合作方更多的價值，他也相信，這些合作可以帶來的力量是有非常多的潛力，今日雙11的優惠發布指示一個起點，而所有的消費者都會是一個贏家。

中華電信董事長謝繼茂則說，這次和網路家庭合作，嘗試打造、展開嶄新的商業銷售模式，期望能借重PChome在電商界的經驗，發揮電信與電商的優勢，來激發出雙方的合作綜效。
▲網路家庭董事長詹宏志（中）與中華電信董事長謝繼茂（左）一同出席雙11優惠發布記者會。（圖／賴志昶攝,
▲網路家庭董事長詹宏志（中）與中華電信董事長謝繼茂（左）一同出席雙11優惠發布記者會。（圖／賴志昶攝, 2020.11.04）
 
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