一生當一次傻瓜 嘉義縣草生栽培紅龍果獲全國冠軍
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-04 17:50:00
農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦第12屆「109年全國紅龍果優質果品評鑑」，開放報名當天就額滿。參賽者區分白肉與紅肉兩組，分別有30及69組參與評鑑。經過激烈競爭，嘉義縣水上鄉以「草生栽培」的果農蔡銘旺奪下「紅肉組」的全國冠軍。
嘉義縣政府表示，今年全國紅龍果優質果品評鑑，係由農糧署作物生產組、國立屏東科技大學、農試所、臺北果菜運銷公司與大紅品種選育人等產官學專家業者聯合組成評審委員，依儀器檢測、外觀審視及品嚐評分，有安全驗證，品質安全掛保證。縣府在獲知蔡銘旺榮獲全國冠軍後，即派員到蔡府貼紅榜祝賀。108年曾在全國評鑑獲得優選，今年榮獲全國冠軍，非農家出身，也是棒球教練，因對紅龍果栽培有興趣，9年前自己透過看書查資料，並在水上鄉農會及專家的指導下，開始投入種植的蔡銘旺指出，受到「這一生，至少當一次傻瓜」這本書的啟發，書中的木村阿公就成為自己的偶像，就朝向當傻瓜的目標前進。蔡銘旺說，創立「旺旺來火龍果園」，堅持使用適量有機肥，不使用化學農藥、除草劑，讓果樹與草共生，近期配合政府政策加入有機轉型期驗證；讓植物自然生長需要的就是「陽光、水和空氣」，草生維持生態，只要勤於疏花疏果，注重果園裡的清園，就算不多施用肥料，也能產出高品質、甜度21-22的紅龍果。